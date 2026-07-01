FOTO Departe de eleganță: reacțiile supărătoare ale Serenei Williams, după ce a pierdut în primul tur la Wimbledon

Departe de eleganță: reacțiile supărătoare ale Serenei Williams, după ce a pierdut în primul tur la Wimbledon Tenis
Marcu Czentye
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Serena Williams nu a reușit să câștige primul meci jucat pe iarba de la Wimbledon, după o absență de patru ani.

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Serena WilliamsMaya JointWimbledon 2026Tenis WTA
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Serena Williams (44 de ani) a fost învinsă de Maya Joint (20 de ani, 87 WTA), scor 6-3, 6-7 (6), 6-3, în ultimul meci disputat pe Terenul Central, în a doua zi a competiției de mare șlem de la Wimbledon.

Deși a salvat o minge de meci în tiebreak-ul setului secund, după care și-a adjudecat întâia oportunitate de a închide setul, jucătoarea americană a irosit avantajul break-ului, procurat devreme în manșa decisivă.

Serena Williams, învinsă după 2 ore și 25 de minute, deși a avut break avans în setul decisiv

De la 2-1 pentru Serena Williams s-a făcut 2-5, în urma a două break-uri obținute consecutiv de australianca Maya Joint.

Chiar dacă a avut numeroase motive de bucurie și de încredere, în urma acestei prestații, Serena Williams a avut două reacții mai degrabă supărătoare pentru public.

Întâi, strângerea de mână de la fileu a fost rece, Serena Williams arătându-se grăbită să părăsească suprafața de joc cât mai rapid.

A fost evidentă lipsa de interes a Serenei Williams pentru momentul trăit de adversară - prima sa victorie pe Terenul Central, la Wimbledon, consemnată la doar 20 de ani.

Serena Williams a refuzat să meargă la conferința de presă. Reacția seacă trimisă către public

Intenția Serenei Williams de a se izola, după acest eșec, a fost confirmată, ulterior, de refuzul de a merge la conferința de presă, după încheierea partidei.

În schimb, fanii tenisului au primit din partea organizatorilor turneului o reacție din partea Serenei Williams, declarație curioasă, având în vedere evidenta lipsă de efort din partea americancei.

„A fost grozav să revin la Wimbledon. Nu m-am așteptat niciodată să fiu aici. Atmosfera a fost grozavă. Să ies pe teren a fost grozav. M-am bucurat de moment mai mult decât orice altceva, i-am simțit lipsa,” a fost scurta reacție trimisă de Serena Williams spre public, notează Ben Rothenberg.

Serena Williams nu va părăsi turneul de la Wimbledon. Ea va participa și în proba de dublu feminin, alături de sora sa, Venus.

Serena Williams

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