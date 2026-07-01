Serena Williams (44 de ani) a fost învinsă de Maya Joint (20 de ani, 87 WTA), scor 6-3, 6-7 (6), 6-3, în ultimul meci disputat pe Terenul Central, în a doua zi a competiției de mare șlem de la Wimbledon.

Deși a salvat o minge de meci în tiebreak-ul setului secund, după care și-a adjudecat întâia oportunitate de a închide setul, jucătoarea americană a irosit avantajul break-ului, procurat devreme în manșa decisivă.

Serena Williams, învinsă după 2 ore și 25 de minute, deși a avut break avans în setul decisiv

De la 2-1 pentru Serena Williams s-a făcut 2-5, în urma a două break-uri obținute consecutiv de australianca Maya Joint.

Chiar dacă a avut numeroase motive de bucurie și de încredere, în urma acestei prestații, Serena Williams a avut două reacții mai degrabă supărătoare pentru public.

Întâi, strângerea de mână de la fileu a fost rece, Serena Williams arătându-se grăbită să părăsească suprafața de joc cât mai rapid.

A fost evidentă lipsa de interes a Serenei Williams pentru momentul trăit de adversară - prima sa victorie pe Terenul Central, la Wimbledon, consemnată la doar 20 de ani.