VIDEO EXCLUSIV „O palmă ruptă”, un fleac pentru gimnasta Larisa Iordache: medalia olimpică adjudecată cu sânge vărsat și os fisurat

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Marcu Czentye
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O poveste trăită de foarte puțini: Larisa Iordache vorbește despre suferința peste care a trecut cu brio în Jocurile Olimpice de la Londra.

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Larisa IordacheJocurile Olimpicegimnasticamedalie olimpicaPoveștile sport.ro
Din articol

Întâlnirea cu durerea este imposibil de evitat pentru sportivii profesioniști, însă există diferențe mari între sporturi, dar și între indivizi.

Gimnasta Larisa Iordache este exemplul care se apropie cel mai mult de limita superioară a răbdării și toleranței la durere pe care o cere performanța.

Larisa Iordache, sacrificiu uriaș pentru țară: „Nu puteam să las echipa și locul pentru o palmă ruptă.”

Deseori accidentată, Larisa Iordache a pornit de la zero de nenumărate ori, în cariera sa de gimnastă. A dezvăluit, în emisiunea Poveștile Sport.ro, despre cele șapte intervenții chirurgicale suferite în timpul carierei, că „nu operația, ci recuperarea” a fost cea mai grea etapă de parcurs, la fiecare întoarcere înspre stabilitate.

Câteva din cele mai bune momente ale sale coincid cu cele mai grele clipe trăite vreodate în sala de gimnastică. Medalia de bronz, câștigată alături de echipa României în cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra 2012, este exemplul perfect, fiind câștigată, după cum își amintește antrenoarea Mariana Bitang, cu „sânge în talpă și sânge pe bară”.

Echipa feminină de gimnastică a României care a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 a fost formată din Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, Larisa Iordache, Diana Bulimar, Raluca Haidu și Diana Chelaru.

Bronz olimpic cucerit cu palma ruptă și călcâiul fisurat

Amintindu-și de unul dintre cele mai dulci și întunecate momente din carieră, Larisa Iordache a explicat pe larg satisfacția și durerea trăite în Londra, în exclusivitate pentru Sport.ro:

„Acest lucru s-a întâmplat la Londra, în 2012. În urma durerii pe care am acumulat-o într-un timp foarte scurt, la călcâi - mi s-a fisurat călcâiul, aveam și fascia ruptă, multe lucruri s-au întâmplat acolo -, înaintea calificărilor, am intrat în arenă cu palma ruptă. 

Cu câteva minute înainte, mi se rupsese palma la încălzire și a trebuit să concurez, nu aveam ce să fac. Asta pentru că nu puteam să las echipa și locul pentru o palmă ruptă,” a punctat Larisa Iordache pe un ton neafectat, care surprinde prin disponibilitatea uluitoare la sacrificiu și efort.

Larisa Iordache

  • Larisa iordache bronz gimnastic
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Larisa Iordache, „prietenă cu durerea”

Continunând povestea, Larisa Iordache a vorbit și despre importanța de a-și fi creat un raport de prietenie cu durerea, în timpul antrenamentelor.

„M-am mai antrenat și așa. De asta există antrenamente, să te antrenezi și cu durere, să poți să simți durerea, să te faci prietenă cu durerea respectivă, practic. Să ți se pară familiar ce se întâmplă astfel încât să nu îți inducă prea mult disconfort, în momentul competiției, pe lângă faptul că există emoții, tensiune, îți dorești să îți iasă, nu știi dacă o să îți iasă atât de bine, să te mai deranjeze și o palmă ruptă.

Asta a fost întâmplarea mea, dar mă bucur foarte tare că mi-am făcut integralul și că am putut să rezist usturimii. După, m-am oblojit cum am putut și mi-am revenit,” a completat Larisa Iordache, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

PALMARES LARISA IORDACHE

*** Jocurile Olimpice

🔹 O medalie

Bronz — echipe, Jocurile Olimpice de Vară 2012

*** Campionate Mondiale 

🔹 Patru medalii

Argint — individual compus (2014)

Argint — sol (2014)

Bronz — individual compus (2015)

Bronz — sol (2013)

*** Campionatele Europene

16 medalii

Aur (7)

Echipe (2012)

Sol (2012)

Bârnă (2013)

Echipe (2014)

Sol (2014)

Bârnă (2020)

Sol (2020)

Argint (8)

Bârnă (2012)

Individual compus (2013)

Sărituri (2013)

Sol (2013)

Sărituri (2014)

Bârnă (2014)

Sărituri (2020)

Bronz (2)

Echipe (2010)

Echipe (2020) 

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