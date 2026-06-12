VIDEO Recordul pe care îl poate stabili Sorana Cîrstea, deși a pierdut cu Emma Răducanu, la Queen's

Recordul pe care îl poate stabili Sorana Cîrstea, deși a pierdut cu Emma Răducanu, la Queen&#039;s Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea, depășită de Emma Răducanu, în optimile turneului WTA 500 de la Queen's.

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WTA Queen'sTenis WTASorana Cirsteaemma raducanu
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Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a suferit o înfrângere în două seturi, 6-4, 6-2, în meciul cu Emma Răducanu (23 de ani, 42 WTA), desfășurat în faza optimilor de finală ale turneului WTA 500 de la Queen's

Partida amânată cu o zi din cauza ploii a fost începută ideal de jucătoarea din Marea Britanie, care s-a distanțat, cu două break-uri, la 4-0. 

Emma Răducanu și-a luat revanșa în fața Soranei Cîrstea, după finala de la Cluj-Napoca

De la 4-0, Sorana Cîrstea a strâns scorul la 4-5, dar nu a reușit break-ul de care avea nevoie în game-ul zece al primului set.

După acest final frustrant de set, nivelul de joc al Soranei Cîrstea a scăzut, iar Emma Răducanu și-a putut face misiunea mai facilă, în setul secund, în care a câștigat alte două game-uri pe serva româncei.

A fost o revanșă obținută de Emma Răducanu pentru finala pierdută clar la Cluj-Napoca, 6-0, 6-2, în favoarea Soranei Cîrstea, în luna februarie.

Sorana Cîrstea

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Sorana Cîrstea poate corecta încă un record, în ciuda eșecului de la Queen's

Chiar dacă a fost eliminată în faza ultimelor șaisprezece jucătoare, Sorana Cîrstea urcă un loc în clasamentul WTA actualizat, ceea ce înseamnă o nouă clasare-record în carieră.

Loc 18 WTA, Cîrstea ar putea fi noul număr 17 mondial, de săptămâna viitoare, dacă nu va fi depășită de alte jucătoare aflate încă în competiții, printre care Iva Jovic. 

Emma Răducanu

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