Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a suferit o înfrângere în două seturi, 6-4, 6-2, în meciul cu Emma Răducanu (23 de ani, 42 WTA), desfășurat în faza optimilor de finală ale turneului WTA 500 de la Queen's.

Partida amânată cu o zi din cauza ploii a fost începută ideal de jucătoarea din Marea Britanie, care s-a distanțat, cu două break-uri, la 4-0.

Emma Răducanu și-a luat revanșa în fața Soranei Cîrstea, după finala de la Cluj-Napoca

De la 4-0, Sorana Cîrstea a strâns scorul la 4-5, dar nu a reușit break-ul de care avea nevoie în game-ul zece al primului set.

După acest final frustrant de set, nivelul de joc al Soranei Cîrstea a scăzut, iar Emma Răducanu și-a putut face misiunea mai facilă, în setul secund, în care a câștigat alte două game-uri pe serva româncei.

A fost o revanșă obținută de Emma Răducanu pentru finala pierdută clar la Cluj-Napoca, 6-0, 6-2, în favoarea Soranei Cîrstea, în luna februarie.