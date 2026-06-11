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Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon au declarat că revenirea în circuitul competiţional a legendarei jucătoare americane Serena Williams, câştigătoare a 23 de titluri de Mare Şlem, este un lucru extraordinar, existând speculaţii potrivit cărora ea ar putea primi un wildcard pentru a participa la ediţia din acest an a competiţiei pe iarbă, relatează Reuters.

Serena Williams poate primi un wild card la Wimbledon

Jucătoarea de 44 ani a revenit pe teren după aproape patru ani de absenţă, în această săptămână, ea făcând echipă cu jucătoarea canadiană Victoria Mboko la dublu la turneul de la Queen's Club (WTA 500).

Williams, care are şapte titluri la simplu la Wimbledon, încă nu a confirmat dacă va reveni la cel mai important turneu britanic, dar este posibil să-i fie oferit un wildcard, dar cel mai probabil la dublu.

''Ce pot spune este că vedem cât de mult entuziasm a adus Serena înapoi pe terenul de tenis, şi în special pe iarbă'', a spus, joi, Sally Bolton, directoarea executivă a All England Club, care organizează turneul de la Wimbledon.

Decizia se ia săptămâna viitoare

''Comitetul pentru wildcard va lua deciziile sale săptămâna viitoare şi îi vom anunţa pe cei care vor primi la începutul săptămânii'', a mai spus Sally Bolton.

''Ea a creat un interes fantastic, iar acest lucru este extraordinar pentru sport'', a mai adăugat directoarea executivă.

Williams a câştigat primul titlul de Mare Şlem la Wimbledon în 2002, iar cel mai recent a fost în 2016.

A câştigat de asemenea şase titluri la dublu feminin la turneul de Mare Şlem pe iarbă.

''La reuniunea de săptămâna viitoare, pentru acordarea wildcard-urilor, sunt sigură că succesul ei la Wimbledon nu va fi ignorat când va fi luată decizia'', a spus Debbie Evans, preşedinta All England Club.

Wildcard-urile sunt acordate jucătorilor care nu beneficiază prin prisma clasamentului de un loc pe tabloul principal şi sunt de obicei acordate acelor jucători care reprezintă naţiunea gazdă, jucătorilor mari care revin după accidentări sau celor, precum este Serena Williams, care au un palmares special.

Decizia privind acordarea wildcard-ului va fi anunţată marţi.

Agerpres