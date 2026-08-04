După ce și-a făcut praf jucătorii, Becali a vorbit și despre soarta antrenorului Marius Baciu (51 de ani). A menționat clar că nu se pune problema unei schimbări la nivelul staff-ului tehnic, dar este gata să dea o adevărată lovitură de imagine în următoarea perioadă.

Dan Petrescu (58 de ani) a stat departe de fotbal în ultima perioadă, din cauza problemelor de sănătate, iar acum se gândește deja la revenirea în antrenorat. Ar avea o propunere din partea FCSB-ului, dar ca director tehnic.

Gigi Becali: ”Am acceptat să vină Dan Petrescu director tehnic”

Becali spune că a discutat despre acest aspect cu Mihai Stoica, managerul general, și i-a dat acordul acestuia în urmă cu două luni pentru această mutare. Rămâne de văzut dacă Petrescu ar vrea să lucreze la FCSB.

„Meme Stoica a vrut să-l ia. A zis ‘hai să lucreze cu noi. Să stea și în tribune, să le dea indicații’. Ar sta, mi-ar spune mie la pauză: ‘bă, Gigi, uite, aia trebuie, aia trebuie’. Eu aș vrea Dan Petrescu așa (n.r. director tehnic), dar nu antrenor. Mi-a zis Meme și am acceptat de acum două luni. Mi-a zis: ‘Bă, Gigi, îl luăm pe Dan’.

Eu am zis: ‘Da, mă, da, pe Dan oricând’. Mie îmi place de el, e prea cuminte omul. Ca om îmi place de el. Despre celelalte, treaba lui, fotbal ne-fotbal, că înjură, că nu. Nu mai înjură, cred. Repet, eu i-am zis lui Meme de acum două luni ‘Da, cu Dan Petrescu oricând să vină la noi”, a spus Becali, la Fanatik.ro.

Marius Baciu (51 de ani) a bifat, până acum, șapte meciuri pentru cei de la FCSB în Superliga României și Conference League. Patru dintre acestea au fost victorii, iar singurele sale înfrângeri sunt cele cu FK Auda.

FCSB rămâne cu șapte puncte după primele trei etape și se pregătește pentru duelul din deplasare cu Sepsi OSK, din următoarea etapă. De partea cealaltă, Farul va juca ”acasă” cu Csikszereda.

Dan Petrescu e gata să revină în antrenorat: ”Sigur anul viitor”

Ultima echipă pe care a antrenat-o a fost CFR Cluj, de care s-a despărțit în luna august a anului trecut. A fost al patrulea ”mandat” al antrenorului în Gruia.

”Nu se știe, posibil de la anul, posibil anul ăsta, dar mai sigur cred că va fi anul viitor. Oferte am avut și când antrenam și când nu, important e să fiu sănătos, restul nu mai contează, a trecut pe planul doi.

Mă bucur că încă sunt căutat, n-am fost uitat așa de repede”, a spus Dan Petrescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Cariera de antrenor a lui Dan Petrescu

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a stat pe banca tehnică a celor de la Sportul Studențesc, Rapid București, Wisla Krakow, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi SC, ASA Târgu Mureș, JS Suning, Al-Nasr, GZ Hengfeng, Kayserispor și CFR Cluj.

În cele trei mandate la CFR Cluj, Dan Petrescu și-a trecut în CV patru titluri de campion (17/18, 18/19, 19/20, 21/22) și o Cupă a României (24/25). Prima dată a câștigat campionatul României în stagiunae 2008/09, moment în care o dirija pe Unirea Urziceni, echipă desființată în 2011.