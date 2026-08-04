Gigi Becali a luat decizia în cazul lui Eddy Gnahore după doar trei apariții la FCSB!

„Închizătorul” francez a ajuns liber de contract la roș-albaștri, după ce contractul cu rivala Dinamo i-a expirat.

Mijlocașul defensiv Eddy Gnahore (32 de ani) s-a numărat printre cele mai importante transferuri reușite de FCSB în vară.

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Eddy Gnahore a jucat titular în primele 45 de minute din FCSB - Auda 2-3, a intrat în ultimele 13 minute din Auda - FCSB 4-1 și a fost integralist în Farul - FCSB 2-2.

Evoluțiile sale au fost pe placul lui Gigi Becali. Patronul fostei campioane a decis ca Gnahore să facă pereche de „închizători” la mijlocul terenului cu Joao Paulo.

Becali: „Gnahore ăla e fotbalist”

„Gnahore și Joao Paulo îmi plac. Gnahore ăla e fotbalist. Noi fotbaliști mijlocași nu am prea avut ca Gnahore, pasează, verticalizează, cu el dacă ai fotbaliști dai goluri multe. Adică uite îi critic pe toți.

O să încerc cu Gnahore și Joao Paulo la mijlocul terenului. Boutoutaou trece în dreapta și atât că așa a funcționat”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.