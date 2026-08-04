Evoluțiile campioanei au fost analizate și în studioul emisiunii VoyoSport Live, unde Ciprian Marica a identificat probleme care, în opinia sa, depășesc prestațiile individuale ale jucătorilor.

Ciprian Marica: „Nu mai este doar o problemă de jucători”

Fostul internațional consideră că jocul roș-albaștrilor suferă din punct de vedere colectiv și a făcut o aluzie la munca staff-ului condus de Marius Baciu.

„Mi s-a părut că, de fiecare dată, joacă mai mult individual decât colectiv. Nu văd o idee clară a FCSB-ului, totul se întâmplă datorită calității individuale a jucătorilor. Niciunul nu mi s-a părut peste medie. Ca la meciul cu Auda, mi s-au părut blazați, plictisiți și că trebuie doar să treacă și de meciul ăsta.

Dacă un jucător are o zi proastă, se poate întâmpla, hai doi, hai trei. Dar dacă toată echipa acționează de o manieră lamentabilă și nu își găsește rostul și locul, înseamnă că nu mai este doar o problemă de jucători”, a declarat Ciprian Marica la VoyoSport Live.

Marius Baciu a condus FCSB în șapte meciuri oficiale, în SuperLigă și Conference League, bilanțul fiind de patru victorii și trei înfrângeri, toate eșecurile venind în dubla cu FK Auda, care a dus la eliminarea din cupele europene.

În campionat, campioana României a adunat șapte puncte după primele trei etape și ocupă primul loc în clasament. În runda următoare, FCSB va evolua în deplasare cu Sepsi OSK, luni, 10 august, de la ora 21:30, într-o partidă care va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.