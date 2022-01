Horia Tecău s-a retras din activitate, dar va mai juca cu Spania, în Cupa Davis!

George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a dezvăluit că Horia Tecău (36 ani), care și-a anunțat retragerea din activitate luna trecută, va face parte din echipa României, în barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Davis 2022, care va avea loc la Madrid, pe 4 și 5 martie 2022. Ulterior, câștigătorul la dublu de la US Open și Wimbledon va încerca să ajute noua generație de tenismeni români.

"Simona Halep a anunțat că va juca cu Polonia, în Fed Cup"

"Anul 2021 a fost un an bun pentru tenisul românesc, dar nu am atins întregul potențial. Au fost probleme cu Covid-19 în privința participării la Jocurile Olimpice, Simona Halep a avut o serie de accidentări... Cred că anul 2022 va fi unul mult mai bun. Am avut discuții permanente cu fetele din lotul național. Simona ne-a anunțat deja că va juca la Cupa Federației, ceea ce e o veste extraordinară. Ea este dorrnică să revină în top 10 WTA și este într-o formă foarte bună. Și celelalte jucătoare și-au anunțat participarea, cred că vom juca cu cea mai bună echipă a noastră. Dacă învingem Polonia, intrăm în Grupa Mondială și, în toamnă, avem posibilitatea să ne batem pentru trofeu.

"Horia Tecău va mai juca și meciul cu Spania din Cupa Davis"

Avem vești bune și din tenisul masculin. Am avut o discuție cu Andrei Pavel și cu Horia Tecău, ca să vină alături de Federație și să susțină fiecare cât va putea noul lot de tineret, care va cuprinde tenismeni de la 17 la 24 de ani. E o veste bună că vor să se implice. Horia va mai juca și meciul cu Spania din Cupa Davis, după care, în funcție de timpul pe care îl va avea, va veni să fie alături și să sprijine activitatea noii generații.

Chiar dacă nu în mod regulat, el va fi un bun consilier pentru tinerii tenismeni, pentru că este un om extraordinar și un sportiv cu o experiență fabuloasă. Trebuie să profităm de experiența lui. Încă nu s-a hotărât dacă o ia pe calea antrenoratului, dar își dorește să ajute copiii cu potențial ai României. Până se hotărăște ce va face zi de zi, își va oferi serviciile Federației, să ajute de fiecare dată când vom apela la el.

"Acum avem și o echipă de antrenori dedicată juniorilor"

La fete se pare că dispunem de o nouă generație bună, cu Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian și restul jucătoarelor tinere. Eu zic că avem și la masculin niște copii cu un mare potențial de creștere. Avem sportivi talentați, cu rezultatele bune la categoriile lor de vârstă. Acum avem și o echipă de antrenori dedicată juniorilor. Se implică și Andrei Pavel, și Adrian Ungur, plus antrenorii federali Andrei Mlendea și Gabriel Moraru. E un grup de antrenori tineri, ambițioși și bine pregătiți, care se vor ocupa îndeaproape de acești tineri tenismeni", a dezvăluit George Cosac pentru Sport.ro.