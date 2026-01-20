LIVE VIDEO România - Macedonia de Nord, MECI DECISIV astăzi pentru tricolori la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO!

România - Macedonia de Nord, MECI DECISIV astăzi pentru tricolori la EHF EURO 2026
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

George Buricea, Paulo Pereira, România - Macedonia, EHF Euro 2026, Echipa Nationala de Handbal Masculin
România - Macedonia de Nord

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 19:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, naționala de handbal masculin a României joacă ultimul meci din faza grupelor, contra Macedoniei de Nord.

Tricolorii lui George Buricea au pierdut ambele partide disputate până acum: 34-40 cu Portugalia și 24-39 cu Danemarca.

România este deja eliminată iar în grupa principală este calificată momentan doar Danemarca - pentru a doua poziție se luptă Portugalia lui Paulo Pereira (selecționerul lusitan care în paralel este și antrenoru campioanei Dinamo) și Macedonia de Nord, adversara noastră din această seară.

Însă există o miză a acestei partide și pentru România, reliefată de Federația Română de Handbal:

”𝐌𝐞𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐯 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚.

Ultimul joc din grupă, o miză importantă: locul 3 și un pas important în campania de calificare pentru Campionatul Mondial.

🇷🇴 România – Macedonia de Nord”.

Selecționerul George Buricea înaintea meciului cu Macedonia de Nord

România - Portugalia 34-40

România - Danemarca 24-39

Celelalte meciuri ale zilei de marți de la EHF EURO 2026, toate în direct pe VOYO

19.00 Muntenegru vs Elveția - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

19.00 Polonia vs Italia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Danemarca v Portugalia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Slovenia vs Insulele Feroe - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Suedia vs Croația - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

