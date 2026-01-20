LIVE VIDEO România - Macedonia de Nord, MECI DECISIV astăzi pentru tricolori la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO!
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.
LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 19:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, naționala de handbal masculin a României joacă ultimul meci din faza grupelor, contra Macedoniei de Nord.
Tricolorii lui George Buricea au pierdut ambele partide disputate până acum: 34-40 cu Portugalia și 24-39 cu Danemarca.
România este deja eliminată iar în grupa principală este calificată momentan doar Danemarca - pentru a doua poziție se luptă Portugalia lui Paulo Pereira (selecționerul lusitan care în paralel este și antrenoru campioanei Dinamo) și Macedonia de Nord, adversara noastră din această seară.
Însă există o miză a acestei partide și pentru România, reliefată de Federația Română de Handbal:
”𝐌𝐞𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐯 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚.
Ultimul joc din grupă, o miză importantă: locul 3 și un pas important în campania de calificare pentru Campionatul Mondial.
🇷🇴 România – Macedonia de Nord”.
Selecționerul George Buricea înaintea meciului cu Macedonia de Nord
Celelalte meciuri ale zilei de marți de la EHF EURO 2026, toate în direct pe VOYO
19.00 Muntenegru vs Elveția - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
19.00 Polonia vs Italia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
21.30 Danemarca v Portugalia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
21.30 Slovenia vs Insulele Feroe - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
21.30 Suedia vs Croația - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News