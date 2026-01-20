La 35 de ani și 9 luni, Sorana Cîrstea (41 WTA) impresionează la cel mai înalt nivel al tenisului feminin.

Sportiva din Târgoviște a conturat o calificare admirabilă în turul secund al Openului Australian, într-un meci cu numărul 39 WTA, în care a fost condusă cu 1-0 la seturi.

Sorana Cîrstea „câștigă un apartament” pentru meciul câștigat în primul tur al Openului Australian

Sorana Cîrstea a muncit asiduu și răbdător, cât a fost nevoie, adică o sută treizeci de minute pentru un premiu uriaș, la Melbourne.

Românca va primi €128,683 în urma succesului semnat scor 3-6, 6-4, 6-3, în defavoarea Evei Lys din Germania. Ajunsă până în optimile turneului major de anul trecut, germanca va pleca acasă cu un cec mai mic cu aproximativ 43,000 de euro, în valoare de €85,789.

