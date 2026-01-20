GALERIE FOTO Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026 Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a învins o jucătoare mai bine clasată în ierarhia mondială și s-a calificat în turul secund al Openului Australian.

TAGS:
Australian Open 2026Eva LysTenis WTApremiiSorana Cirstea
Din articol

La 35 de ani și 9 luni, Sorana Cîrstea (41 WTA) impresionează la cel mai înalt nivel al tenisului feminin.

Sportiva din Târgoviște a conturat o calificare admirabilă în turul secund al Openului Australian, într-un meci cu numărul 39 WTA, în care a fost condusă cu 1-0 la seturi.

Sorana Cîrstea „câștigă un apartament” pentru meciul câștigat în primul tur al Openului Australian

Sorana Cîrstea a muncit asiduu și răbdător, cât a fost nevoie, adică o sută treizeci de minute pentru un premiu uriaș, la Melbourne.

Românca va primi €128,683 în urma succesului semnat scor 3-6, 6-4, 6-3, în defavoarea Evei Lys din Germania. Ajunsă până în optimile turneului major de anul trecut, germanca va pleca acasă cu un cec mai mic cu aproximativ 43,000 de euro, în valoare de €85,789.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea rou ao 2026 tur 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea: a optsprezecea participare va rămâne și ultima, la Australian Open

La ultima participare a carierei, în turneul major de la antipozi, Sorana Cîrstea ar putea avea parte de un meci de retragere pe cinste, în compania fostei duble campioane, japoneza Naomi Osaka.

În cazul în care ar ajunge în turul trei, Sorana Cîrstea nu doar că ar ajunge până pe locul 33 în clasamentul WTA, dar și-ar apropia o sumă considerabilă, €187,449.

În acest an, Sorana Cîrstea este „programată” să ajungă la peste unsprezece milioane de dolari americani câștigate din tenis, de-a lungul carierei.

Eva Lys

  • Eva lys oktoberfest
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
ULTIMELE STIRI
Încă patru echipe s-au calificat în grupele principale de la EHF EURO 2026!
Încă patru echipe s-au calificat în grupele principale de la EHF EURO 2026!
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu



Recomandarile redactiei
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
Alexi Pitu pleacă din Danemarca. Dinamo și Rapid vor să-l readucă în Liga 1
Alexi Pitu pleacă din Danemarca. Dinamo și Rapid vor să-l readucă în Liga 1
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
Alte subiecte de interes
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
Australian Open 2025 | Reacția memorabilă a Evei Lys când a aflat câți bani câștigă după ce a fost „demolată” de Iga Swiatek
Australian Open 2025 | Reacția memorabilă a Evei Lys când a aflat câți bani câștigă după ce a fost „demolată” de Iga Swiatek
Jaqueline Cristian, regrete uriașe: jucătoarea care a scos-o de la Australian Open a fost distrusă, astăzi, în optimi
Jaqueline Cristian, regrete uriașe: jucătoarea care a scos-o de la Australian Open a fost distrusă, astăzi, în optimi
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile

stirileprotv Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică are acum o economie explozivă: 3.220 de euro, PIB pe cap de locuitor

stirileprotv O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică are acum o economie explozivă: 3.220 de euro, PIB pe cap de locuitor

Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger

stirileprotv Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!