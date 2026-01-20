Cristi Chivu a primit vestea! Fotbalistul semnează și pleacă după meciul din Champions League

Cristi Chivu a primit vestea! Fotbalistul semnează și pleacă după meciul din Champions League Fotbal extern Cristi Chivu / Foto: Getty Images
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Winger-ul este gata să schimbe campionatul.

TAGS:
Ethan NwaneriArsenalInter Milanocristi chivu
Din articol

Inter și Arsenal se întâlnesc în această seară, de la ora 22:00, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, într-un duel extrem de echilibrat din etapa a 7-a a Ligii Campionilor. Meciul va fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Rezultatul este important pentru ambele echipe. Arsenal este deja calificată în fazele eliminatorii, în timp ce Interul antrenat de Cristi Chivu caută un rezultat care să-i asigure cel puțin prezența în play-off.

Fotbalistul semnează și pleacă după meciul din Champions League

În paralel cu partida de la Milano, la Arsenal se pregătește o mutare importantă. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Ethan Nwaneri este foarte aproape de un transfer sub formă de împrumut la Olympique Marseille.

Tânărul mijlocaș de 18 ani ar urma să ajungă în Franța imediat după meciul din Liga Campionilor, pentru un împrumut de șase luni. Negocierile sunt avansate, iar mutarea este considerată „done deal”, în așteptarea vizitei medicale și a anunțului oficial.

În acest sezon, internaționalul englez U21 a bifat 12 apariții în toate competițiile și a marcat un gol, în Cupa Ligii, însă nu a fost titular în Premier League. Contractul său este valabil până în 2030.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid, PSG sau Manchester City joacă în această seară în Champions League! Programul meciurilor
Real Madrid, PSG sau Manchester City joacă în această seară în Champions League! Programul meciurilor
Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii
Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii
Românul de națională dorit de Sheriff Tiraspol a semnat în Superligă! Salariu dublu
Românul de națională dorit de Sheriff Tiraspol a semnat în Superligă! Salariu dublu
ULTIMELE STIRI
OUT de la Rapid! Giuleștenii mai scapă de un jucător: ”Vrem să rezolvăm”
OUT de la Rapid! Giuleștenii mai scapă de un jucător: ”Vrem să rezolvăm”
Chinezii au făcut astăzi anunțul „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo”
Chinezii au făcut astăzi anunțul „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo”
Dezvăluirea făcut de agentul lui Ofri Arad în Israel după ce fotbalistul a fost prezentat la FCSB: ”Va pleca!”
Dezvăluirea făcut de agentul lui Ofri Arad în Israel după ce fotbalistul a fost prezentat la FCSB: ”Va pleca!”
Real Madrid, PSG sau Manchester City joacă în această seară în Champions League! Programul meciurilor
Real Madrid, PSG sau Manchester City joacă în această seară în Champions League! Programul meciurilor
S-a terminat! Decizia luată după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB
S-a terminat! Decizia luată după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"

A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic



Recomandarile redactiei
OUT de la Rapid! Giuleștenii mai scapă de un jucător: ”Vrem să rezolvăm”
OUT de la Rapid! Giuleștenii mai scapă de un jucător: ”Vrem să rezolvăm”
Dezvăluirea făcut de agentul lui Ofri Arad în Israel după ce fotbalistul a fost prezentat la FCSB: ”Va pleca!”
Dezvăluirea făcut de agentul lui Ofri Arad în Israel după ce fotbalistul a fost prezentat la FCSB: ”Va pleca!”
Chinezii au făcut astăzi anunțul „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo”
Chinezii au făcut astăzi anunțul „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo”
S-a terminat! Decizia luată după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB
S-a terminat! Decizia luată după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea de la FCSB
Vestea primită de Radu Drăgușin chiar în ziua nunții cu Ioana! Tottenham a luat o decizie neașteptată
Vestea primită de Radu Drăgușin chiar în ziua nunții cu Ioana! Tottenham a luat o decizie neașteptată
Alte subiecte de interes
Jucătorul care i-a atras privirile lui Mikel Arteta: "Are aripi!"
Jucătorul care i-a atras privirile lui Mikel Arteta: "Are aripi!"
La 16 ani, titular la Arsenal! Cine este Jack Porter, cel mai tânăr fotbalist din istoria ”tunarilor”
La 16 ani, titular la Arsenal! Cine este Jack Porter, cel mai tânăr fotbalist din istoria ”tunarilor”
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

stirileprotv Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

stirileprotv O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!