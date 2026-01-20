Cristi Chivu a primit vestea! Fotbalistul semnează și pleacă după meciul din Champions League

Inter și Arsenal se întâlnesc în această seară, de la ora 22:00, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, într-un duel extrem de echilibrat din etapa a 7-a a Ligii Campionilor. Meciul va fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.



Rezultatul este important pentru ambele echipe. Arsenal este deja calificată în fazele eliminatorii, în timp ce Interul antrenat de Cristi Chivu caută un rezultat care să-i asigure cel puțin prezența în play-off.



Fotbalistul semnează și pleacă după meciul din Champions League



În paralel cu partida de la Milano, la Arsenal se pregătește o mutare importantă. Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Ethan Nwaneri este foarte aproape de un transfer sub formă de împrumut la Olympique Marseille.

