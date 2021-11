Toată echipa luptă pentru amânarea retragerii lui Horia Tecău! Atmosfera înainte de barajul cu Peru din Cupa Davis

După o victorie entuziasmantă obținută în fața Portugaliei, România are șansa rarisimă de a reveni în Grupa Mondială I a Cupei Davis. În fața echipei naționale a țării noastre stă selecționata statului Peru.

Meciurile se vor juca în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca în acest weekend, 27-28 noiembrie, iar echipa învingătoare va promova în barajul decisiv pentru accederea în prima grupă a competiției de top a tenisului internațional masculin.

Dincolo de posibilitatea de a reveni în Grupa Mondială, echipa încearcă să îl convingă pe Horia Tecău să rămână în activitate, în încercarea de a câștiga nu doar acest play-off, ci și următorul baraj.



Sâmbătă, începând cu ora 12:00, Nicolae Frunză (626 ATP) se va duela cu Nicolas Alvarez (392 ATP), iar partida va fi urmată de duelul dintre Marius Copil (274 ATP) și Huertas del Pino (654 ATP).

