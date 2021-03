Cum isi gestioneaza un tenismen profesionist zecile de zboruri dintr-un sezon | Horia Tecau: "Mereu gasesc oferte bune!" 

Horia Tecau a explicat cum se ocupa de zecile de zboruri pe care le face intr-un sezon petrecut in circuitul ATP.

Horia Tecau a dezvaluit intr-un interviu oferit GSP modul in care isi gestioneaza numeroasele zboruri pe care le intreprinde pe durata unui sezon de tenis.

"Am o agentie de turism care lucreaza cu multi jucatori, le dau mesaj unde vreau sa zbor si ei imi ofera variante. Sunt foarte rapizi, disponibili la orice ora din zi sau din noapte, au ajuns la nivelul la care iti urmaresc meciurile si imi cunosc programul, iar daca am pierdut, sunt in stand-by ca sa vina mesajul de la ei. Am aceeasi echipa din 2009, ma salveaza de mult timp pierdut si ca pret mereu gasesc oferte bune," a dezvaluit Horia Tecau pentru Gazeta Sporturilor.

La Miami, Horia Tecau si Marcelo Arevalo s-au calificat in sferturile de finala, dupa ce i-au eliminat pe principalii favoriti la castigarea competitiei, Juan Cabal si Robert Farah, scor 7-6, 7-6.

In semifinale, perechea formata din Ivan Dodig si Filip Polasek asteapta dublul invingator al sfertului de finala dintre Tecau / Arevalo vs. Evans / Skupski.