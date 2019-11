Coman: "Am alergat dupa minge, a fost un antrenament bun! Trebuie sa fim barbati si sa ne asumam rezultatul!" Ce spune despre faza penalty-ului cu Ramos

Romania a fost umilita in Spania, scor 0-5. Florinel Coman, fost jucator de baza la Under 21, a jucat acum pentru nationala de seniori si admite ca diferenta este uriasa. Totusi, Coman spune ca diferenta de scor nu ar trebui sa ne sperie pentru ca Spania este una dintre cele mai bune nationale din lume.

Coman a comentat si faza la care a cerut penalty, insa nu a dorit sa spuna ce i-a transmis Sergio Ramos.

"E o infrangere foarte dureroasa contra unei echipe foarte bune, extrem de valoroasa. Din pacate, nu am reusit sa marcam nici macar un gol si trebuie sa fim barbati si sa ne asumam. E o diferenta, e cea pe care o arata scorul. Spania cred ca e cea mai buna echipa din lume. Nu cred ca ar trebui sa ne para chiar foarte rau pentru ca nu am facut fata. Sunt jucatori care joaca la cele mai mari cluburi din lume. Cum nimeni nu ne-a dat nicio sansa la Under 21 cred ca putem face fata si la nationala mare, cu un proiect foarte bun si ne putem pune pe picioare. Am alergat foarte mult dupa minge, a fost un antrenament foarte bun din punct de vedere defensiv. Nu pot sa spun ce mi-a zis Ramos, dar eu am simtit contact", a declarat Florinel Coman la ProTV.