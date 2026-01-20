OFICIAL Chinezii au făcut astăzi anunțul „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo”

Chinezii au făcut astăzi anunțul „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo"
Clubul chinez Dalian Yingbo, formație care este foarte aproape să-l transfere pe românul Nicolae Stanciu, a oficializat primul transfer important al iernii.

Gruparea din Chinese Super League a anunțat semnarea fundașului central Li Ang, un jucător cu mare experiență la nivel intern și internațional. 

Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a venit liber de contract, după despărțirea de Shanghai Port, și a semnat cu Dalian Yingbo în cursul zilei de 20 ianuarie 2026.

Li Ang a semnat: „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo”

„După ce s-a ajuns la un consens cu jucătorul, Li Ang s-a alăturat oficial clubului Dalian Yingbo. Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo!”, au transmis chinezii pe canalele oficiale.

Născut pe 15 septembrie 1993, în provincia Jiangsu, Li Ang și-a început cariera la Jiangsu Suning, club alături de care a câștigat Cupa Chinei în 2015 și titlul de campion în 2020. 

Din 2021 a evoluat pentru Shanghai Port, unde a adunat 89 de meciuri, cu patru goluri și cinci pase decisive, contribuind la câștigarea a trei titluri consecutive de campion și a Cupei FA în 2024.

