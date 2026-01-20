Gruparea din Chinese Super League a anunțat semnarea fundașului central Li Ang, un jucător cu mare experiență la nivel intern și internațional.



Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a venit liber de contract, după despărțirea de Shanghai Port, și a semnat cu Dalian Yingbo în cursul zilei de 20 ianuarie 2026.



Li Ang a semnat: „Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo”



„După ce s-a ajuns la un consens cu jucătorul, Li Ang s-a alăturat oficial clubului Dalian Yingbo. Bun venit în familia mare a lui Dalian Yingbo!”, au transmis chinezii pe canalele oficiale.

