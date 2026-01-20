Antoine Baroan (25 de ani) a fost exclus din lotul Rapidului de Costel Gâlcă pentru ”comportament neadecvat”. Având în vedere că antrenorul nu vrea să revină asupra deciziei, se lucrează pentru un posibil transfer al acestuia în iarnă.



Acționarii vor să rezolve cât mai repede situația atacantului francez, pentru care vor să obțină și o sumă de bani. Baroan a fost dorit și de cei de la Dinamo, deoarece a mai lucrat în cariera sa cu Zeljko Kopic, dar Victor Angelescu exclude această posibilitate.



Victor Angelescu: ”Vrem să rezolvăm situația cu Baroan”



În prima parte a acestui sezon, Baroan a evoluat în 15 partide pentru cei de la Rapid, reușind să înscrie două goluri și să bifeze un assist.



”Trebuie să mai rezolvăm plecări. Vrem să rezolvăm situația cu Baroan. La veniri se poate să mai fie una. Sunt negocieri între noi și alte cluburi, între agenți și cluburi. Vrem bani pe el, normal. La Dinamo, din ce știu eu, nu”, a spus Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, potrivit Digi Sport.



A plecat și Christopher Braun de la Rapid



Giuleștenii au oficializat despărțirea de Christopher Braun, care, după trei sezoane petrecute la Rapid, se întoarce în această iarnă la CFR Cluj, de această dată sub comanda lui Daniel Pancu.



”Christopher Braun își încheie parcursul la Rapid după trei sezoane petrecute în Giulești și merge la CFR Cluj.



Sosit în Giulești în vara anului 2023, fundașul german în vârstă de 34 de ani a adunat 79 de meciuri pentru Rapid, a purtat banderola de căpitan în dese rânduri, reușind să marcheze de două ori și să ofere un assist.



Îi mulțumim lui Braun pentru profesionalismul și implicarea arătate în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în continuare! Good luck, Chris”, se arată în comunicatul Rapidului.

