"Esti o rusine! Du-te inapoi sa arbitrezi la juniori" | Fratii Tsitsipas au facut scandal si au apelat la strategii murdare in meciul cu Horia Tecau si Kevin Krawietz 

Echipa formata din Kevin Krawietz si Horia Tecau a pierdut in primul tur al turneului de dublu de la Monte Carlo, invingatorii meciului din 16-imi iesind fratii Tsitsipas, Stefanos si Petros, care s-au impus, scor 7-6, 3-6, 11-9, dupa o ora si patruzeci si cinci de minute de joc.

Succesul grecilor nu a venit fara scandal si lucruri atipice intamplate in timpul partidei. Intai, Stefanos Tsitsipas s-a enervat la culme pe arbitrul de scaun, Arnaud Gabas. Grecul i-a aruncat cuvinte grele oficialului francez, mergand aproape de el si strigandu-i: "Esti o rusine! Esti o rusine! Du-te inapoi, sa arbitrezi turnee de juniori. Acolo ti-e locul!" au fost jignirile lansate de Tsitsipas, care a primit o penalizare in urma acestei iesiri.

Why why WHY does Arnaud Gabas have to endure spoiled brats outbursts every fucking week???

(Tsitsipas lacking decency not even to apologize but simply acknowledge Gabas after GSM -- they just ignored him -- makes it all the more uglier.) https://t.co/ELq7piB984