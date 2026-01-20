Omul de afaceri a anunțat că una dintre companiile din grupul său va plăti în 2026 un impozit uriaș către statul român.



Este vorba despre Elsaco, firmă deținută de Valeriu Iftime, care va vira la buget nu mai puțin de 41 de milioane de euro doar din impozite.



Valeriu Iftime: „Asta e valoarea reală”



Într-un interviu acordat pentru Golazo, patronul lui FC Botoșani a explicat că adevărata măsură a averii unui om de afaceri este dată de taxele plătite la stat.



„Dacă vrei să faci un top al bogaților din România, te uiți la impozitele plătite. Eu, anul acesta, plătesc la stat 41 de milioane de euro. Ăsta este impozitul pe care îl plătește Elsaco. Profitul e mai mic decât atât, dar ăsta e impozitul”, a declarat Iftime.



Omul de afaceri a adăugat că o companie din grupul său ar putea fi vândută la o valoare de sute de milioane de euro și a ținut să precizeze faptul că deține 40% din aceasta.



Întrebat cine este mai bogat dintre el, Gigi Becali, Dan Șucu sau Mihai Rotaru, Valeriu Iftime a evitat să ofere un răspuns tranșant.



„Domnul Becali e clar sus, domnul Șucu e sus. Despre domnul de la Craiova nu știu exact ce afaceri are, dar mi se pare foarte deștept. Din fotbal, poate e cel mai bun manager”, a mai spus finanțatorul botoșănenilor.



Fondată în 1994, la Botoșani, Elsaco este una dintre cele mai importante companii românești din domeniul eficienței energetice, automatizărilor, IT&C și managementului apei.



Firma derulează contracte majore de infrastructură, inclusiv în București, Arad și Constanța, iar valoarea cumulată a proiectelor realizate de-a lungul anilor este estimată la peste 3 miliarde de euro.

