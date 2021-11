La 36 de ani, Horia Tecău părăsește lumea bună a tenisului cu o victorie: „Mă bucur că pot să las sportul în urmă.”

Horia Tecău s-a retras din circuitul ATP cu o victorie. Dublistul român s-a impus, alături de germanul Kevin Krawietz în ultimul meci al fazei grupelor Turneului Campionilor de la Torino, scor 6-3, 6-7, 10-6, în defavoarea echipei formate din Marcel Granollers și Horacio Zeballos.

La finalul a 100 de minute de joc, Horia Tecău și Kevin Krawietz și-au încheiat călătoria în ediția 2021 a Turneului Campionilor, dar pentru jucătorul român, acest meci va rămâne ultimul jucat în circuitul de elită al tenisului masculin.

„Sunt copleșit de o mulţime de emoţii acum. Sunt recunoscător. Pentru călătorie, pentru ceea ce am trăit şi pentru oamenii pe care i-am întâlnit pe parcurs. Sportul a fost locul meu de joacă, clasa mea, m-a învăţat să visez, să cred şi să îmi dezvolt abilităţi de viaţă în acest proces.

Energia terenului de tenis şi a fanilor tenisului m-au răsplătit enorm şi voi păstra acest sentiment în mine pentru totdeauna. Acum, este timpul să ne bucurăm de viaţă într-un mod diferit şi să transformăm toată această energie într-o nouă formă”, a scris Horia Tecău, într-o postare publicată pe Facebook.

Horia Tecău: ”E un moment pe care niciodată nu ești pregătit să îl trăiești.”



„Sunt foarte fericit, nu cred că aș fi putut avea un scenariu mai bun pentru a trăi acest moment. Sunt recunoscător că am ajuns aici, la Turneul Campionilor, făcând parte dintr-o echipă grozavă, pe cea mai mare scenă și jucând împotriva unor prieteni pe care-i știu de 15 ani sau mai mult și că totul s-a încheiat cu o victorie. O să las acest sport în urmă cu acest sentiment.

În pauze și în momentele dintre puncte am încercat să mă uit în jur și să am jumătate de zâmbet pentru că nu am vrut să-mi pierd din concentrare. Fac ce-mi place, lucrurile mergeau bine, după meci imediat emoțiile de bucurie au ieșit la suprafață, a fost bine că am încheiat cu o victorie și este un sentiment important.

E un moment pe care nu ești pregătit niciodată să-l trăiești, chiar dacă te gândești la el. Mă bucur că pot să las sportul în urmă și să am ca ultimă amintire o victorie,” a declarat Horia Tecău pentru Gazeta Sporturilor.