A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"

Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la FC Hermannstadt, a fost aproape de un transfer la FCSB în această iarnă, însă mutarea a picat în ultimul moment.

În decembrie, FCSB și FC Hermannstadt ajunseseră la un acord pentru transferul lui Ciubotaru în schimbul sumei de 450.000 de euro, atât cât este clauza de reziliere a internaționalului U21. Ulterior, s-au blocat negocierile dintre campioană și jucător.

Kevin Ciubotaru ar putea fi vândut de FC Hermannstadt într-un campionat tare din Europa

Într-un interviu acordat pentru PRO TV la începutul acestei luni, Ciubotaru spunea că nu a mai primit niciun semn din partea celor de la FCSB, motiv pentru care a rămas la FC Hermannstadt, sub comanda lui Dorinel Munteanu.

Acum, presa din Italia anunță că Ciubotaru ar putea pleca de la Hermannstadt, însă într-un campionat de top al Europei. Cluburi din Italia, Olanda, Belgia și Spania ar fi dispuse să achite clauza de reziliere a fundașului stânga de la FC Hermannstadt, scrie Tuttomercatoweb.

Fortuna Sittard, Heerenveen și Go Ahead Eagles din Olanda, respectiv Real Valladolid și Celta Vigo din Spania s-ar număra printre cluburile care îl monitorizează pe Kevin Ciubotaru și care ar putea să achite clauza de reziliere până la finalul acestei ferestre de mercato.

"Mai multe cluburi din Italia au încercat să-l cumpere pe Ciubotaru plătind o sumă mai mică decât clauza de reziliere, însă ofertele lor au fost rezervate. Situația stă însă diferit în Olanda și Belgia", a mai scris TMW.

Kevin Ciubotaru, debutat de Mircea Lucescu la naționala de seniori a României în toamnă, a jucat în 21 de meciuri ale lui FC Hermannstadt din acest sezon și a reușit două pase decisive.

Kevin Ciubotaru: "Cred că voi mai fi căutat de FCSB în viitor"

Negocierile dintre FCSB și Kevin Ciubotaru ar fi trebuit să fie purtate la finalul lunii decembrie, în startul pauzei competiționale, însă fundașul stânga de la Hermannstadt a spus recent că nu a mai fost contactat de reprezentanții formației bucureștene.

"Nu s-a întâmplat nimic. În perioada asta de sărbători nu am mai vorbit. A rămas să fiu eu sunat. N-am mai fost apelat, dar nu e nicio problemă. Nici eu nu am sunat. 

(n.r - întrebat dacă era pregătit pentru FCSB) Eu nu mă gândesc la asta. Dacă trebuia să se întâmple, se întâmpla. Sunt concentrat la Hermannstadt și sper să ne îndeplinim obiectivul ca echipă.

(n.r - întrebat dacă crede că FCSB îl va mai căuta) Da. Într-un viitor, dacă totul merge bine, da", a spus Kevin Ciubotaru, într-un interviu acordat pentru PRO TV în cantonamentul din Turcia.

