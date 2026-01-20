A picat mutarea la FCSB, iar acum poate prinde transferul carierei: "Sunt gata să îi achite clauza"

În decembrie, FCSB și FC Hermannstadt ajunseseră la un acord pentru transferul lui Ciubotaru în schimbul sumei de 450.000 de euro, atât cât este clauza de reziliere a internaționalului U21. Ulterior, s-au blocat negocierile dintre campioană și jucător.

Kevin Ciubotaru ar putea fi vândut de FC Hermannstadt într-un campionat tare din Europa



Într-un interviu acordat pentru PRO TV la începutul acestei luni, Ciubotaru spunea că nu a mai primit niciun semn din partea celor de la FCSB, motiv pentru care a rămas la FC Hermannstadt, sub comanda lui Dorinel Munteanu.



Acum, presa din Italia anunță că Ciubotaru ar putea pleca de la Hermannstadt, însă într-un campionat de top al Europei. Cluburi din Italia, Olanda, Belgia și Spania ar fi dispuse să achite clauza de reziliere a fundașului stânga de la FC Hermannstadt, scrie Tuttomercatoweb.



Fortuna Sittard, Heerenveen și Go Ahead Eagles din Olanda, respectiv Real Valladolid și Celta Vigo din Spania s-ar număra printre cluburile care îl monitorizează pe Kevin Ciubotaru și care ar putea să achite clauza de reziliere până la finalul acestei ferestre de mercato.



"Mai multe cluburi din Italia au încercat să-l cumpere pe Ciubotaru plătind o sumă mai mică decât clauza de reziliere, însă ofertele lor au fost rezervate. Situația stă însă diferit în Olanda și Belgia", a mai scris TMW.



Kevin Ciubotaru, debutat de Mircea Lucescu la naționala de seniori a României în toamnă, a jucat în 21 de meciuri ale lui FC Hermannstadt din acest sezon și a reușit două pase decisive.

