Anunțul făcut de Florin Manea chiar în timpul nunții: ”Nu-l pot lăsa să semneze!”

Radu Drăgușin s-a căsătorit în cursul zilei de marți cu Ioana Stan, cea care îi este parteneră de nu mai puțin de șase ani.

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a dat mai multe detalii în legătură cu nunta internaționalului român cu Ioana Stan.

Florin Manea a glumit pe seama cununiei civile a lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan

Fotbalistul a făcut doar cununia civilă, urmând ca nunta propriu zisă să aibă loc peste câțiva ani.

Manea a dezvăluit gluma făcută în fața invitaților la cununia civilă. Impresarul a spus că a citit și actul nuptial astfel încât să nu rateze nicio ”clauză secretă”.

Nu au fost nași, au fost martori, sora lui și cu prietenul ei. Nu și-au ales nașii pentru că, momentan au făcut doar cununia civilă. Nunta va fi peste vreo doi ani. Nu face acum. La starea civilă a fost doar familia. Din exterior, cred că doar eu am fost și cu fratele meu. În rest, surori, frați, verișoare, verișori, unchi, mătuși. Bunicul lui Radu.

Au fost vreo 60 de invitați. A vrut să facă doar cu familia. Și eu sunt parte din familie. Mi-au dat și lacrimile. Nevasta mea plângea. Îl știu de la 15 ani. Era un copil, acum a devenit ditamai bărbatul. Urmează și la ei copii. Îmbătrânim noi, vin ei

Am făcut și o glumă, i-am zis că nu îl pot lăsa să semneze ceva fără să văd eu. Să fiu sigur că nu îi bagă cineva vreun contract printre foi”, a spus Florin Manea, conform Fanatik.

Revenind la lucruri mai serioase, Manea a dezvăluit că, deși se află în permanentă legătură cu cei din conducerea lui Tottenham, agentul nu știe care va fi următoarea destinație a fundașului central.

Să vedem. Nu știm încotro. Se speculează. Deocamdată nu este nimic concret, o să vedem. Dacă te uiți în ziare, l-au transferat în toate campionatele. Ba în Italia, ba în altele”, a adăugat Manea.

