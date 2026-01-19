Nsimba a făcut dubla în doar două minute (’16 și ’17), iar Ștefan Baiaram a înscris pentru 3-0 în minutul 81. Scorul final a fost stabilit de Luca Băsceanu în prelungiri.

Ștefan Baiaram: ”Orice ofertă ar veni, nu mă gândesc să plec!”

Ștefan Baiaram a vorbit după meci despre oferta primită din partea celor de la Steaua Roșie Belgrad de 5 milioane de euro.

Atacantul Universității Craiova a transmis cât se poate de clar că nu vrea să părăsească echipa din Bănie, indiferent de ce ofertă vor primi oltenii.

Baiaram își dorește să cucerească titlul alături de Universitatea Craiova și abia apoi vrea să se gândească la un transfer în străinătate.

”Ne bucurăm că am câștigat, a fost un meci greu, am venit de la o vreme mult mai bună. Trebuie să ne obișnuim, din păcate nu am avut multe zile să ne acomodăm cu vremea. Vom lucra mult mai mult și vom arăta și mai bine. Avem jucători cu valoare, care ne ajută la fiecare meci, toată lumea poate să înscrie.

Îmi doresc să fiu sănătos, să joc fiecare meci la capacitate maximă. Vreau să iau titlul cu Universitatea Craiova, apoi pot să stau liniștit. Am avut discuții, am avut posibilitatea să plec și în Turcia, mi-am dorit să rămân, îmi doresc în continuare să rămân, vreau să scriu istorie cu acest club, iubesc acest club și vreau să rămân cu ceva. Da, orice ofertă ar veni, am discutat cu Mario, cu conducerea, nu mă gândesc să plec în acest moment. Vreau să iau titlul cu Universitatea Craiova și la vară pot să plec liniștit”, a spus Ștefan Baiaram după meci.

