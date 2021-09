Visul trofeului, spulberat! Horia Tecău și Kevin Krawietz s-au oprit în sferturi la US Open: ce motive de supărare are Tecău

Horia Tecău și Kevin Krawietz, capi de serie numărul 6 au fost eliminați în sferturile US Open 2021 de către americanii Steve Johnson și Sam Querrey, deținători ai unui wildcard. A fost 6-2, 7-6 pentru duo-ul american, care s-a impus la limită în tiebreak, 7-5, dar au profitat de un start mai lent al echipei româno-germane.

Johnson și Querrey au reușit două break-uri neconsecutive în primul set, o contra-performanță din partea lui Kevin Krawietz, pe al cărui serviciu s-au produs distanțările de scor ale tenismenilor americani.



$93,000 vor primi Horia Tecău și Kevin Krawietz ca premiu financiar pentru calificarea în sferturile de finală ale Openului American, ediția 2021.

În 2017, Horia Tecău câștiga trofeul la New York, alături de Jean-Julien Rojer, după ce i-au învins pe spaniolii Feliciano Lopez și Marc Lopez, scor 6-4, 6-3.

Doubles is getting wild.

???????? wild cards Steve Johnson and Sam Querrey are into the semifinals! pic.twitter.com/1UgNCSOLLa