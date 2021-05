Fostul lider mondial, Andy Murray a fost invins de Horia Tecau la Roma! Tecau si Krawietz s-au calificat in sferturi

Horia Tecau si Kevin Krawietz s-au calificat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Roma.

Horia Tecau l-a invins pe fostul lider mondial de simplu, Andy Murray. Reusita jucatorului roman a avut loc in optimile de finala ale probei de dublu a turneului ATP Masters 1000 de la Roma, unde Horia Tecau si Kevin Krawietz au invins perechea britanica alcatuita din Liam Broady si Andy Murray, scor 6-3, 6-4.

A fost a doua victorie obtinuta de Tecau si Krawietz la Roma, dupa ce in primul tur i-au eliminat pe Marin Cilic si Marcelo Melo, scor 6-4, 6-2.

"Astazi nu m-am simtit grozav pe teren si nu am jucat atat de bine precum am facut-o ieri. Adversarii nostri au servit bine, lucru care a facut dificila misiunea noastra. Dar m-am simtit bine din nou in conditii de meciuri oficiale, dupa o perioada lunga de timp," a declarat Andy Murray dupa meci, noteaza SkySports.

Tecau si Krawietz au reusit impreuna 4 asi in cele 68 de minute ale jocului si le-au permis oponentilor o singura sansa de break, anulata de echipa romano-germana.

In sferturi, Tecau (24 ATP) / Krawietz (16 ATP) vor primi replica dublului format din John Peers (27 ATP) / Michael Venus (15 ATP). In cazul in care se vor califica in semifinale, Horia si Kevin ar putea primi replica capilor de serie numarul 2, Mate Pavic si Nikola Mektic.