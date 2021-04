Florin Mergea explica de ce a ratat, alaturi de Horia Tecau medalia de aur la JO 2016 de la Rio: "Toate neintelegerile noastre s-au vazut in finala!"

Florin Mergea a fost aproape sa se retraga definitiv din tenis din cauza unei decizii luate de Horia Tecau.

La patru ani de la desfasurarea finalei olimpice de la Rio de Janeiro, Florin Mergea a specificat, punctual, care a fost sursa neajunsurilor care au condus la castigarea unei medalii de argint in finala cu Rafael Nadal si Marc Lopez.

Intr-un interviu oferit Gazetei Sporturilor, tenismenul gorjean vede relatia sa cu Horia Tecau cu partile bune si rele. In cadrul interviului, Mergea si-a amintit de momentul din 2008, cand Tecau si-a ales un alt partener de dublu, Yves Allegro, motivand in fata lui Florin Mergea ca decizia ar fi promovata de sponsori.

Florin Mergea a dezvaluit ca aceasta decizie luata de Horia Tecau a condus la retragerea sa din 2020. "In 2008-2009, partea carierei mele in care imi pusesem cele mai multe sperante s-a terminat. Pentru mine a fost o lovitura destul de mare. La dublu e greu sa-si gasesti un partner. Daca nu-ti gasesti perechea, e extrem de greu. Aia a fost picatura finala in care am zis ca nu vreau sa mai am de-a face cu tenisul. Dupa ce am rupt dublul cu Horia, am vrut sa joc iar simplu, dar au aparut accidentarile," a afirmat Florin Mergea pentru GSP.

Devenit in acea perioada instructor de tenis, Florin Mergea a revenit in circuitul ATP cu brio, jucand sferturi la Wimbledon si finala Turneului Campionilor in 2015. Cea mai mare realizare ramane medalia de argint, cucerita alaturi de Horia Tecau la Olimpiada Braziliana din 2016, unde spaniolii Rafael Nadal si Marc Lopez s-au impus, scor 6-2, 3-6, 6-4.

"Sunt de parere si acum ca toate probleme din trecut, toate neintelegerile pe care le-am avut s-au revazut in acea finala in care aveam nevoie de absolut orice legatura intre noi pentru a castiga," a completat Florin Mergea.