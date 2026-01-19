Ofri Arad a ajuns la București în această dimineață și urmează să semneze contractul și să fie prezentat oficial la noua echipă.

Matyas Laszlo s-a întors la FCSB

Între timp, încă un jucător a ajuns la FCSB. Este vorba despre Matyas Laszlo, mijlocașul defensiv în vârstă de 18 ani. Fotbalistul revine la campioana României după un an petrecut la ASA Târgu Mureș.

Clubul din al doilea eșalon a anunțat oficial în cursul zilei de luni faptul că fotbalistul a revenit la FCSB.

”Matyas Laszlo revine la FCSB, după împrumutul la echipa noastră! Îi mulțumim jucătorului târgumureșean pentru implicarea și efortul depus în tricoul echipei ASA și îi urăm mult succes în continuare. Privim cu încredere spre o posibilă nouă colaborare în viitor!”, a anunțat clubul din Liga 2.