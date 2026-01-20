Mijlocașul din Israel este al doilea jucător sosit în această iarnă la FCSB, după fundașul central Andre Duarte. Gigi Becali nu știe dacă echipa sa va face și alte mutări și lasă totul pe mâna lui Mihai Stoica, managerul general al clubului și mâna sa dreaptă.



Finanțatorul campioanei i-a lăsat la dispoziție un buget de șase milioane de euro pentru transferuri, cu care acesta să ”facă ce vrea”. Greu de crezut, însă, că MM Stoica va cheltui toți acești bani pe finalul acestei perioade de transferuri.



Gigi Becali: ”MM are șase milioane de euro și face ce vrea”



Acest sezon a venit, de asemenea, cu sume importante în conturile echipei lui Gigi Becali. Pe lângă suma încasată din cupele europene (peste șapte milioane de euro), FCSB a încasat și cele șase milioane de euro de pe urma transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa.



„Nu știu dacă mai transferăm ceva sau nu. Mihai Stoica se ocupă. Am eu timp să mă ocup de toate?! Lui MM Stoica i-am dat puterea. El decide. Nu mai văd nimic în România care să-mi placă. Și nu stau eu să mă uit la jucători din străinătate. Se uită MM.



Eu nu știu. Nu mă mai interesează. Dacă aducem, va fi din străinătate. MM se uită și dacă găsește ceva, i-am dat puterea să aducă. Are 6 milioane de euro în conturi și face ce vrea”, a spus Becali, la GSP.ro.



Ofri Arad a ajuns la București și a fost prezentat la FCSB



Ofri Arad era însoțit cel mai probabil de familia sa și nu a vrut să vorbească foarte mult înaintea oficializării mutării.



„(n.r. Cum te simți?) Foarte bine! Nu știu foarte multe despre România, dar FCSB este un club foarte mare, dar voi vorbi mai multe în curând.”, a fost prima declarație oferită de noul jucător de la FCSB.

