România s-a calificat la barajul pentru turneul final al Cupei Davis 2022! Discursul de retragere al lui Horia Tecău

România a învins Peru în barajul din Grupa Mondială I a Cupei Davis în minimum de meciuri, scor 3-0. Horia Tecău și Marius Copil au adus punctul decisiv în meciul de dublu, câștigat scor 4-6, 6-3, 6-2 în defavoarea peruvienilor Sergio Galdos și Huertas Del Pino.

Partida s-a încheiat cu un game câștigat pe propriul serviciu, un mod simbolic de a încheia cariera plină de succese a celui mai bun dublist român din ultimul deceniu. La finalul partidei, lui Horia Tecău i-a fost oferit un tort pe care a fost inscripționat mesajul: „Mulțumim pentru prezența ta în Cupa Davis!”

Horia Tecău și-a încheiat cariera de jucător profesionist cu o victorie pentru România. Susținut de fani și de prietenii lui buni din tenisul românesc, Horia se desparte de teren cu eleganță și simplitate. Felicitări pentru o carieră excepțională, Horia! pic.twitter.com/7P2SEK6LQo — Treizecizero (@treizecizero) November 28, 2021

Horia Tecău: „Mergem înainte și se pare că va mai fi încă un meci.”



„Sunt foarte emoționat. Vă mulțumesc pentru această surpriză, a fost minunat să revăd câteva momente și să ascult un mic junior inspirat de ce am făcut eu. De asta am jucat tenis, încercăm să aducem lumea către sport, către sănătate. Vă mulțumesc că ați creat acest moment, e o bucurie pentru mine. Ar fi fost altfel fără spectatori. Am încercat mereu să aduc puncte, dar mai presus de asta, să reprezint România la cel mai înalt standard. Mă bucur că am realizat acest lucru. Mergem înainte și se pare că va mai fi încă un meci,” a transmis Horia Tecău în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, lăsând de înțeles că e posibil să mai joace un meci pentru România.

În prima zi a play-off-ului, Nicolae Frunză și Marius Copil au trecut de Nicolas Alvarez, respectiv Huertas Del Pino fără să piardă vreun set.

Sportivii antrenați de Gabriel Trifu au ajuns astfel la un singur pas de revenirea în elita mondială a tenisului masculin. România mai are de trecut un singur baraj pentru a se califica la Turneul Final din 2022.

A fost ultimul meci jucat de Horia Tecău pentru echipa națională a României, dar colegii săi speră la o ultimă revenire din partea sa în barajul decisiv.

„Tratăm cu mare seriozitate acest meci, sperăm să câştigăm 3 puncte din 5. Suntem foarte aproape de o mare realizare, să ajungem în Grupa Mondială, suntem la două meciuri distanţă, acesta şi încă un baraj. Ne-am propus acest lucru de foarte mulţi ani şi sper ca Horia să ne ajute în continuare să ne îndeplinim acest vis.” spunea căpitanul nejucător, Gabriel Trifu, înainte de începerea meciurilor acestui play-off.

Rezultatele meciurilor din barajul România - Peru

Nicolae Frunză - Nicolas Alvarez 6-2, 6-4

Marius Copil - Huertas Del Pino 7-5, 6-2

Horia Tecău / Marius Copil - Sergio Galdas / Huertas Del Pino 4-6, 6-3, 6-2

Simona Halep a asistat de pe marginea terenului la meciul de retragere al lui Horia Tecău, încurajând naționala de Cupa Davis a României la fel cum a făcut-o în prima zi a barajului.