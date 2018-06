HALEP - STEPHENS LIVE VIDEO, FINALA ROLAND GARROS, 16.00 LA PRO TV | ACUM: Simona se antreneaza inantea marelui meci

Finala de la Roland Garros se vede la PRO TV incepand cu ora 15:00. Meciul va fi precedat de un pre-show gazduit de Andreea Esca. CTP si Mihai Mironica vor fi invitati.

"Imi este greu sa explic, ca sa fiu sincer. Am petrecut destul de mult timp in Bucuresti, dar si in Constanta, orasul ei natal, iar personalitatea enorma care este Simona in Romania e greu de explicat. Virginia Ruzici a castigat Roland Garros, dar de atunci nu cred ca a existat un sportiv in Romania care sa fie atat de urmarit ca Simona.



A luat-o putin prin surprindere, a inceput sa joace bine mai tarziu in cariera, dar a facut-o in stil de mare jucatoare, devenind numarul unu in lume. Este foarte iubita in Romania si merita acest lucru. Este o fata buna si cred ca multi oameni o admira" a declarat Darren Cahill pentru WTA.

HALEP VS STEPHENS - Meciuri directe



Simona Halep si Sloane Stephens se intalnesc pentru prima data intr-o finala. Ele s-au mai duelat de 7 ori pana acum de-a lungul anilor!

Chiar daca acum miza va fi cu totul alta fata de celelalte sapte intalniri de pana acum, cand Simona Halep si Sloane Stephens s-au intalnit cel mai departe intr-o semifinala (Cincinnatti, 2017), statistica evidentiaza un detaliu cel putin interesant la meciurile dintre cele doua sportive.

Pana acum, toate intalnirile dintre Simona Halep si Sloane Stephens s-au incheiat in doua seturi. Romanca s-a impus de cinci ori, patru dintre aceste victorii venind in ultimele 4 intalniri (2014, 2015 si de doua ori in 2017).

Seria meciurilor Halep - Stephens a inceput in 2012, cu o victorie a Simonei Halep pe zgura de la Barcelona, scor 6-4, 6-4.

In 2013, Halep si Stephens s-au intalnit de doua ori, americanca obtinand victoria de fiecare data pe hard, la Hobart (6-4, 6-0) si Australian Open (6-1, 6-1).

In 2014, Simona a batut-o pentru a doua oara pe Stephens si a egalat scorul la doi. Se intampla tot la Roland Garros, dar in faza optimilor. Halep castiga cu 6-4, 6-3!

In 2015, Simona a invins-o pe Stephens cu 6-1, 7-5 in sferturile de la Miami, pe hard.

In 2016, cele doua sportive nu s-au mai intalnit, dar au facut-o de doua ori in 2017. Simona Halep s-a impus la Washington cu 7-6, 6-0 si la Cincinnati cu 6-2, 6-1.



Statistica Head-to-head

Declaratiile celor doua jucatoare



In iunie 2017, Sloane Stephens revenea dupa o operatie complicata si ocupa locul 957 in lume! Cateva luni mai tarziu, Sloane castiga US Open spre surprinderea tuturor. Acum joaca finala Roland Garros, iar de luni va ocupa locul 4 in clasamentul WTA. E povestea nebuna a unei jucatoare anuntata ca noua Serena Williams in circuitul WTA, insa care nu a reusit sa se ridice la masura asteptarilor. Acum, Sloane spune ca nu se teme de Simona Halep, chiar daca romanca e numarul 1 WTA si favorita finalei.

"Eu am profitat de finalele la care am participat. Am jucat bine, am avut un joc solid. Nu e o formula. Nu am incercat sa sparg niciun record. Doar asa s-a intamplat pentru mine. Cred ca e greu pana pornesc la un turneu, apoi incerc sa-mi mentin ritmul.

E normal ca daca ajungi in finala inseamna ca ai jucat bine, dar si adversara a jucat la fel de bine. Asa ca merg constienta ca va fi o batalie, indiferent de numele adversarei. Orice se poate intampla", a spus Stephens in fata jurnalistilor la Roland Garros.

"Chiar nu conteaza daca joci cu numarul 1 WTA sau cu numarul 90. Nu conteaza deloc. Trebuie sa iesi pe teren si sa dai totul pentru ca adversara a jucat la fel de bine ca si tine", mai spune ea.

Cat despre Halep, Stephens a spus: "A castigat destule turnee. E numarul 1 in lume pentru un motiv. Dar cred ca trebuie sa mergem pe teren si sa luptam. Cineva trebuie sa castige. Cineva trebuie sa piarda. Trebuie sa iesi pe teren si sa dai totul, cine castiga, castiga", a spus jucatoarea din SUA.

Simona anunta ca e pregatita pentru marea performanta, adica sa o bata pe Sloane Stephens in finala. Simona Halep si-a felicitat adversara, care ocupa locul 957 in luna iunie a anului trecut. Ea a revenit dupa o accidentare si a castigat US Open in septembrie. Acum e la a doua finala de Grand Slam din cariera, insa Simona nu se teme.

Liderul WTA anunta ca stie cum sa gestioneze o asemenea finala. Anul trecut. Simona conducea cu un set si 3-0 cu Ostapenko, insa letona a revenit si i-a suflat trofeul din brate.



"Cred ca e aceasi placere, aceeasi fericire ca joc finala. E un moment special sa joci doua finale aici. Inseamna mult pentru mine sa joc a doua finala consecutiva. E turneul meu favorit, ma simt ca acasa aici, e dragut sa am o noua mare provocare", a spus Simona la conferinta.

Inainte de meci, Sloane Stephens se lauda cu titlul castigat la US Open. Simona e impresionata de performanta ei. "E umitor ce a facut anul trecut, fara sa joace 9 luni sau 11 luni, a revenit si a castigat un Grand Slam, e uimitor, stiu ca e o mare jucatoare. E puternica, maine va fi un meci similiar ca cel de ieri. Sunt pregatita, stiu ce trebuie sa joc, e zgura, e o finala Grand Slam, totul e diferit. E uimitor ce a facut anul trecut la US Open, atat am de spus."

Simona va avea parte de sustinerea a milioane de romani, alte mii o vor sustine chiar de pe arena centrala de la Roland Garros. "Nu prea m-am intalnit cu aceste persoane, am un program strict, m-am antrenat, am lucruri de facut aici, apoi ma duc sa ma odihnesc. Simt sustinerea lor, cu experienta anilor trecuti stiu cum sa gestionez aceste momente. E extraordinar ca multi oameni au venit sa ma sustina pe viu, dar acest lucru nu ma afecteaza profesional cu nimic", a spus Simona.

Analiza lui CTP: unde se va decide finala



La Roland Garros, Halep a jucat cel mai bun tenis si a aratat de ce e lider mondial. Halep ramane prima in lume, indiferent de rezultatul finalei de la Paris!

"Acum se poate vorbi de tenisul marca Halep. Tenisul asta jucat de Simona e brand, e marca. Loviturile astea care ne-au incantat acum erau in ea si acum un an. De ce nu le-a facut? Pentru ca exista o bariera care nu-i dadea voie", spune CTP.



Cristian Tudor Popescu a suferit la finala cu Ostapenko. Nu vrea sa o faca si la meciul cu Stephens!

"Toata lumea spune ca Simona acum e aproape de trofeu pentru ca e foarte pregatita psihic. Da, sigur ca da! In primul rand evolutia ei a fost mentala", e convins Popescu.

Documentar despre Simona Halep publicat de WTA inaintea finalei

Simona Halep va fi pentru a 3-a oara in finala Roland Garros dupa infrangerile cu Sharapova din 2014, respectiv Ostapenko in 2017, si poate deveni prima romanca de la Virginia Ruzici din urma cu 40 de ani care castiga un turneu major. In 1978, Ruzici castiga la Roland Garros. In 2008, Simona Halep triumfa tot la acest turneu, insa la junioare.

Simona este favorita sentimental, mai ales dupa victoriile incredibile cu Kerber si Muguruza, insa Stephens are argumentele ei. Mai ales la acest turneu unde a fost impresionanta, avand statistici superioare Simonei - jucatoarea de 25 de ani a castigat 69% din mingile cu prima serva (64% pentru Simona), reusind sa puna in careu prima serva in 74% din cazuri (62% pentru Simona). Si al doilea serviciu ii este superiu, castigand 67% din puncte (55% pentru Simona). Stephens si-a pierdut de doar 7 ori serviciul la acest turneu, fata de 14 ori in cazul Simonei iar adversarele au avut doar 12 mingi de break cu Stephens (33 pentru Simona).

WTA a publicat un documentar despre Simona Halep, povestea ei din momentul in care a devenit numarul 1 mondial pana la finala de astazi.

Declaratiile specialistilor inaintea meciului - Boris Becker, Mats Wilander, Kim Clijsters



Mats Wilander, analist Eurosport pe turneele de Grand Slam, spune ca Halep va fi de neoprit in urmatoarea perioada. Wilander pariase pe Muguruza inaintea semifinalei, insa Simona l-a convins ca e la alt nivel.

"Cred ca a ajutat-o foarte mult suprafata. A fost cald si uscat. Cred ca invata ceva de la fiecare meci, dar are de fiecare data aceeasi hotarare. Este din ce in ce mai buna. Joaca mai agresiv la fiecare meci. La un moment dat va fi de neatins pentru o perioada de timp, poate un an sau doi. Cred ca va castiga 3 din cele 4 turnee de Grand Slam" a precizat Wilander pentru Eurosport.

"Ma gandeam ca Muguruza are o sansa buna sa o invinga pe Halep. M-am inselat insa. Cu Sloane Stephens este o alta poveste. Cand o vezi ce fel de tenis joaca, e greu sa te gandesti ca o poate depasi cineva. Ea a castigat deja un turneu major, Simona Halep nu a castigat, deci se poate intampla orice. Sloane nu are insa nicio presiune" a mai declarat Wilander.

Barbara Schett, o alta legenda a tenisului, se declara impresionata de Simona Halep. "Fabuloasa performanta a Simonei Halep. Trebuie sa spun ca a fost impresionanta, mai ales la inceputul meciului. A cautat mereu loviturile castigatoare si a fost agresiva", a remarcat si Barbara Schett.



Iata parcursul celor doua finaliste de pana acum

Road to the Final ! Retrouvez le parcours des deux finalistes de ce #RG18 pic.twitter.com/eDBxwtRQAr — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2018

Si Kim Clijsters a laudat-o pe Simona Halep dupa victoria cu Muguruza. "Cred ca singurul lucru pe care ar fi putut sa-l faca Muguruza era sa se agate de fiecare minge si sa incerce sa raman acolo aproape in fiecare punct. A condus in setul doi, dar Simona a jucat atat de bine incat doar poti spera ca te agati de ea si ea coboara nivelul, iar apoi apare o sansa. Altfel nu poti decat sa-i strangi mana si sa zici ca a fost mai buna. Simona a fost mai buna in toate aspectele", a precizat fosta mare jucatoare din Belgia.

"Gandindu-ma la finala de sambata, in afara americanilor care vor fi prezenti la meci, publicul o va sustine in totalitate pe Halep. A fost aproape de a castiga trofeul anul trecut si a mai ajuns in alte finale. Ambele au joc similar - exceleaza la deplasarea in teren si au defensive puternice.



Finala europeana intre Garbine Muguruza si Simona Halep s-a incheiat cu victoria fara mari eforturi a romancei. Problema Muguruzei a fost cea de care s-a tot lovit in cariera: nu are o defensiva buna atunci cand jocul ei de atac nu functioneaza. Este de neinvins cand ii intra loviturile si functioneaza serva, dar cand nu e asa, nu are un plan B. Simona a fost sigura si confortabila in a-si folosi jocul defensiv cu eficienta pentru a anula loviturile Muguruzei.



Ambele semifinale au mers mai mult sau mai putin dupa scenariul asteptat. Semifinala americana intre Madison Keys si Sloane Stephens a fost dominata de cea de-a doua dar am considerat si ca a fost un moment important in dezvoltarea lui Keys. Serviciul puternic si loviturile decisive au fost prea intense contra lui Stephens, cea care a avut toate raspunsurile joi.



Stephens, pe de alta parte, si-a modificat jocul intr-un mod superb pentru a avea avantaj pe zgura. Este ca o balerina pe teren si a parut sa fie mereu acolo unde se ducea mingea fara sa rateze vreun pas. A fost o placere sa vad cat de gratioasa este. Ma astept insa ca Madison Keys sa aiba un sezon bun pe iarba, fiti atenti la ea" a declarat Boris Becker.

Simona Halep se pregateste de marele meci si este gata sa sparga gheata la un turneu de Grand Slam. Iar unul dintre sustinatorii Simonei este comentatorul celor de la Sky Sports, fostul tenismen, Barry Cowan. Acesta a laudat-o pe Simona in avancronica partidei care va fi in direct la Pro TV astazi de la 16.00.

"Acesta este momentul ei! Am simtit asta in ultimele 2 runde. Cred ca meciul cu Kerber a fost cel cheie pentru ea, dupa ce a revenit si a castigat meciul desi pierduse primul set. Chiar sper ca va castiga, o merita. A fost aproape si a suferit o dezamagire mare in urma cu 12 luni si apoi inca una in Australia, dar mereu a luptat si a revenit pentru o noua oportunitate. O consider mare favorita cu Stephens.

Vad multe similaritati intre Halep si (Andy) Murray. Cand ai parte de dezamagiri asa cum au avut cei doi, intr-un mod ciudat asta te poate face mai puternic. O vad pe Halep mult mai puternica pe zgura. Cred ca spiritul ei e aici si cred ca e mai puternica fizic. Se simte mai confortabil ca pana acum si experienta a ajutat-o sa fie mai puternica. Pare sa fie mai relaxata si uneori iti spune ceva in tine ca a venit momentul tau.



Sa o bati pe Muguruza asa cum a facut-o este urias. Nu a avut parte de un traseu usor si a fost fortata sa castige niste meciuri uriase" a declarat Barry Cowan pentru Sky Sports.