Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"

Coco Gauff, tânăra tenismenă în vârstă de 20 de ani, a pierdut în fața croatei Donna Vekic, scor 6-7, 2-6.

Totuși, ceea ce a atras atenția cel mai mult a fost confruntarea emoționantă dintre Gauff și arbitrul de scaun, Jaume Campistol.

Gauff a contestat vehement o decizie făcută de arbitrul de scaun. Jucătoarea de origine americană a afirmat că mingea a fost considerată out înainte ca ea să o lovească, o greșeală pe care a considerat-o flagrantă.

"Niciodată nu contest aceste decizii. Dar el a anunțat că mingea este out înainte ca eu să o lovesc,” a spus Gauff cu lacrimi în ochi.

“Nu este vorba de percepție, sunt regulile. Întotdeauna trebuie să mă apăr singură”, a continuat americanca.

Coco Gauff: "It always happens to me on this court. I have to advocate for myself every time."

What annoys me is that the umpire admits that he was wrong but still doesn't replay the point. #Olympics • #Paris2024 pic.twitter.com/Hi36cPbuT1