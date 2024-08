Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland

Ana Bogdan a reușit să se califice pe tabloul principal al turneului WTA 250 "Tennis in the Land" de la Cleveland, Ohio, după o victorie impresionantă în fața belgiencei Greet Minnen.

Românca, care ocupă locul 103 în clasamentul WTA, s-a impus în două seturi, cu scorul de 6-3, 6-3, într-un meci care a durat o oră și 37 de minute. Deși a început mai greu și a fost condusă cu 3-0 în primul set, Ana Bogdan a reușit să câștige șase game-uri consecutive, dominând ulterior jocul.

Pe tabloul principal, Ana Bogdan va întâlni în primul tur pe Leylah Fernandez, locul 27 WTA și a doua favorită a turneului. Aceasta va fi a doua întâlnire directă între cele două jucătoare, prima confruntare având loc în luna mai, la Roma, unde Ana Bogdan a câștigat în două seturi.

Backing up her recent claims of feeling good and pain free, Ana Bogdan gets the job done. She got the win today and is now into the main draw in Cleveland. Ana Bogdan defeated Greet Minnen 6-3, 6-3.

