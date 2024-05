Simona Halep, fostul număr 1 mondial, s-a confruntat cu probleme la genunchi în timpul meciului său împotriva americancei McCartney Kessler la Trofeul Clarins din Paris. Halep, care câștigase primul set, a fost nevoită să se retragă după un set și jumătate din cauza acestor probleme medicale.

După o oră și 26 de minute de joc, la scorul de 7-5, 2-3, Halep a luat decizia de a se retrage din competiție. Aceasta va primi 1.086 de euro și un punct în clasamentul WTA pentru prezența sa pe tabloul principal al turneului.

Aceasta a fost a doua apariție a Simonei Halep pe terenul de tenis după suspendarea redusă primită în scandalul de dopaj. Ultimul ei meci pe zgură a avut loc în mai 2022, la Roland Garros.

Pentru McCartney Kessler, victoria îi asigură un loc în optimile turneului, unde va juca împotriva învingătoarei dintre Emma Navaro și Lauren Davis.

