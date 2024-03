Sorana Cîrstea, zdrobită de Sloane Stephens la Indian Wells. Ce s-a întâmplat în primul set

Sorana Cîrstea, locul 22 mondial, a fost eliminată, duminică dimineaţă, în turul doi la Indian Wells, turneu WTA de categorie 1000.

Cîrstea, favorită 19 şi care a avut bye în runda inaugurală, a fost învinsă de americanca Sloane Stephens, locul 44 WTA, scor 6-0, 7-5. Meciul a durat o oră şi 20 de minute.

Românca a pierdut fără drept de apel primul set, iar în actul secund a condus cu 5-4, dar apoi a pierdut trei ghemuri consecutive şi meciul.

Prezenţa în turul doi este recompensată cu 42.000 de dolari şi 35 de puncte WTA.

Luna trecută, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Doha (Qatar), Cîrstea o învingea pe Stephens cu 6-3, 6-2.

Cîrstea şi Stephens (30 ani, 44 WTA) sunt acum la egalitate în meciurile directe, 2-2.

