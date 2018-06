Avantajul URIAS pe care il va avea Simona Halep in finala cu Stephens! Analiza lui Boris Becker inaintea meciului: "Sunt doua jucatoare similare!"

Finala de la Roland Garros se vede la PRO TV incepand cu ora 15:00. Meciul va fi precedat de un pre-show gazduit de Andreea Esca. CTP si Mihai Mironica vor fi invitati.

Fostul numar 1 mondial, Boris Becker, considera ca Simona Halep va avea un avantaj important in finala Roland Garros datorita publicului care o va sustine in duelul cu Sloane Stephens de pe arena Philippe Chatrier.

"Gandindu-ma la finala de sambata, in afara americanilor care vor fi prezenti la meci, publicul o va sustine in totalitate pe Halep. A fost aproape de a castiga trofeul anul trecut si a mai ajuns in alte finale. Ambele au joc similar - exceleaza la deplasarea in teren si au defensive puternice.



Finala europeana intre Garbine Muguruza si Simona Halep s-a incheiat cu victoria fara mari eforturi a romancei. Problema Muguruzei a fost cea de care s-a tot lovit in cariera: nu are o defensiva buna atunci cand jocul ei de atac nu functioneaza. Este de neinvins cand ii intra loviturile si functioneaza serva, dar cand nu e asa, nu are un plan B. Simona a fost sigura si confortabila in a-si folosi jocul defensiv cu eficienta pentru a anula loviturile Muguruzei.



Ambele semifinale au mers mai mult sau mai putin dupa scenariul asteptat. Semifinala americana intre Madison Keys si Sloane Stephens a fost dominata de cea de-a doua dar am considerat si ca a fost un moment important in dezvoltarea lui Keys. Serviciul puternic si loviturile decisive au fost prea intense contra lui Stephens, cea care a avut toate raspunsurile joi.



Stephens, pe de alta parte, si-a modificat jocul intr-un mod superb pentru a avea avantaj pe zgura. Este ca o balerina pe teren si a parut sa fie mereu acolo unde se ducea mingea fara sa rateze vreun pas. A fost o placere sa vad cat de gratioasa este. Ma astept insa ca Madison Keys sa aiba un sezon bun pe iarba, fiti atenti la ea" a declarat Boris Becker.

