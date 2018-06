SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS | "Acum stiu sa gestionez asemenea momente!" Simona promite PRIMUL Grand Slam din cariera! VIDEO

Simona Halep joaca finala Roland Garros in direct la PROTV, sambata, de la ora 15:00!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

ACUM ori niciodata! Simona Halep e la a treia incercare de a castiga la Roland Garros si la a patra finala de Grand Slam din cariera.

Simona anunta ca e pregatita pentru marea performanta, adica sa o bata pe Sloane Stephens in finala.

Simona Halep si-a felicitat adversara, care ocupa locul 957 in luna iunie a anului trecut. Ea a revenit dupa o accidentare si a castigat US Open in septembrie. Acum e la a doua finala de Grand Slam din cariera, insa Simona nu se teme.

Liderul WTA anunta ca stie cum sa gestioneze o asemenea finala. Anul trecut. Simona conducea cu un set si 3-0 cu Ostapenko, insa letona a revenit si i-a suflat trofeul din brate.



"Cred ca e aceasi placere, aceeasi fericire ca joc finala. E un moment special sa joci doua finale aici. Inseamna mult pentru mine sa joc a doua finala consecutiva. E turneul meu favorit, ma simt ca acasa aici, e dragut sa am o noua mare provocare", a spus Simona la conferinta.

Inainte de meci, Sloane Stephens se lauda cu titlul castigat la US Open. Simona e impresionata de performanta ei. "E umitor ce a facut anul trecut, fara sa joace 9 luni sau 11 luni, a revenit si a castigat un Grand Slam, e uimitor, stiu ca e o mare jucatoare. E puternica, maine va fi un meci similiar ca cel de ieri. Sunt pregatita, stiu ce trebuie sa joc, e zgura, e o finala Grand Slam, totul e diferit. E uimitor ce a facut anul trecut la US Open, atat am de spus."

Simona va avea parte de sustinerea a milioane de romani, alte mii o vor sustine chiar de pe arena centrala de la Roland Garros.

"Nu prea m-am intalnit cu aceste persoane, am un program strict, m-am antrenat, am lucruri de facut aici, apoi ma duc sa ma odihnesc. Simt sustinerea lor, cu experienta anilor trecuti stiu cum sa gestionez aceste momente. E extraordinar ca multi oameni au venit sa ma sustina pe viu, dar acest lucru nu ma afecteaza profesional cu nimic", a spus Simona.

Simona Halep joaca finala Roland Garros in direct la PROTV, sambata, de la ora 15:00!