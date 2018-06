"Acesta este momentul ei! Victoria cu Muguruza a fost URIASA!" Simona Halep, favorita tuturor in finala Roland Garros! Declaratie superba in presa engleza

Finala de la Roland Garros se vede la PRO TV incepand cu ora 15:00. Meciul va fi precedat de un pre-show gazduit de Andreea Esca. CTP si Mihai Mironica vor fi invitati.

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep se pregateste de marele meci si este gata sa sparga gheata la un turneu de Grand Slam. Iar unul dintre sustinatorii Simonei este comentatorul celor de la Sky Sports, fostul tenismen, Barry Cowan. Acesta a laudat-o pe Simona in avancronica partidei care va fi in direct la Pro TV astazi de la 16.00.

"Acesta este momentul ei! Am simtit asta in ultimele 2 runde. Cred ca meciul cu Kerber a fost cel cheie pentru ea, dupa ce a revenit si a castigat meciul desi pierduse primul set. Chiar sper ca va castiga, o merita. A fost aproape si a suferit o dezamagire mare in urma cu 12 luni si apoi inca una in Australia, dar mereu a luptat si a revenit pentru o noua oportunitate. O consider mare favorita cu Stephens.



Vad multe similaritati intre Halep si (Andy) Murray. Cand ai parte de dezamagiri asa cum au avut cei doi, intr-un mod ciudat asta te poate face mai puternic.



O vad pe Halep mult mai puternica pe zgura. Cred ca spiritul ei e aici si cred ca e mai puternica fizic. Se simte mai confortabil ca pana acum si experienta a ajutat-o sa fie mai puternica. Pare sa fie mai relaxata si uneori iti spune ceva in tine ca a venit momentul tau.



Sa o bati pe Muguruza asa cum a facut-o este urias. Nu a avut parte de un traseu usor si a fost fortata sa castige niste meciuri uriase" a declarat Barry Cowan pentru Sky Sports.