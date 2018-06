Simona Halep, aproape sa intre intr-un TOP SELECT al jucatoarelor lumii. De ce are nevoie romanca

Simona Halep a ajuns in cea de-a treia finala a sa la Roland Garros si este aproape de a intra intr-un club select al circuitului WTA.

Simona si-a de saptamani in calitate de numar unu mondial in circuitul WTA, ocupand, in prezent, poztia a 13-a in acest top al jucatoarelor din Era Open.

Halep a urcat pentru prima data pe locul 1 mondial dupa finala castigata in 2017 la Beijing, atunci cand a invins-o pe Jelena Ostapenko, scor 6-2, 6-4.

Dupa 16 saptamani petrecute pe prima pozitie, romanca a fost detronata pentru o luna de daneza Caroline Wozniacki.

Simona a redevenit lider mondial pe 26 februarie si se va mentine pe aceasta pozitie indiferent de rezultatul din finala de sambata de la Roland Garros.

Daca isi pastreaza suprematia in circuit, constanteanca poate ajunge intr-un top in care ar avea o companie selecta.

Iata cum arata TOP 10 al jucatoarelor, in functie de numarul de saptamani in care au ocupat primul loc in clasamentul circuitului feminin de tenis, din Era Open.

1. Steffi Graf (Germania) - 377

2. Martina Navratilova (SUA) - 332

3. Serena Williams (SUA) - 319

4. Chris Evert (SUA) - 260

5. Martina Hingis (Elveția) - 209

6. Monica Seles (Iugoslavia/SUA) - 178

7. Justine Henin (Belgia) - 117

8. Lindsay Davenport (SUA) - 98

9. Caroline Wozniacki (Danemarca) - 71

10. Victoria Azarenka (Belarus) - 51