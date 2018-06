Horia Tecau, mesaj pentru Halep inaintea finalei de la Roland Garros: "Daca va face asta, Simona va domina"

Simona Halep a ajuns in cea de-a treia finala a sa la Roland Garros, acolo unde o va intalni pe americanca Sloane Stephens.

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Horia Tecau are incredere in Simona si este convins ca romanca are tot ce-i trebuie pentru a-i calca pe urme si a cuceri un titlu de Grand Slam. Tecau are doua, la dublu, castigate la Wimbledon si US Open.

Campionul roman crede ca finala pierduta anul trecut de Simona reprezinta un plus pentru jucatoarea noastra si este sigur ca, daca nu-si va mai pierde concentrarea, romanca va castiga.

"A ajuns pe locul 1, are antrenori foarte buni si o experienta mai mare decat anul trecut. Trebuie doar sa-si faca jocul, sa se bucure de aceasta experienta, sa aiba aceeasi atitudine si sa ramana concentrata. Simona era favorita si anul trecut, dar cred ca acum are mai multă experienta. Finala de anul trecut a calit-o. E mai puternica acum si nu cred ca va mai ajunge in aceeasi situatie de anul trecut. Nu-si va mai pierde concentrarea, va fi cu ochii pe antrenor, se va bucura de acest moment si, facand toate aceste lucruri, cred ca va castiga", a declarat Horia Tecau la Digi Sport.

Totodata, Tecau a subliniat importanta echipei Simonei, despre care spune ca se simte din priviri cu Darren Cahill si ca acesta are capacitatea de a-i transmite mesajele de care are nevoie.

"Simona stie ca nu e singura, ca are in spate o echipa, o tara si multe rugaciuni din partea noastra", a adaugat sportivul.

Vicecampionul olimpic de la Rio a sesizat o asemanare intre jocul lui Sloane Stephens si Jenela Ostapenko, letona care i-a furat Simonei anul trecut trofelul de la Roland Garros.

"Stilul lui Stephens e foarte apropiat de cel al lui Ostapenko. Joaca agresiv, cauta lovitori direct castigatoare si prin asta castiga. Simona trebuie sa se apere bine, dar cea mai buna aparare e atacul. Trebuie sa intre in teren, sa ia mingea devreme si sa o miste mult, pentru ca Stephens nu se misca bine. Cu alte cuvinte, trebuie sa o scoata din zona de confort. Daca va face asta, increderea lui Stephens o sa scada, iar Simona va domina", a explicat Horia Tecau.

"Simona si echipa ei sunt prea inteligenti sa-si piarda concentrarea acum. De aia e numarul 1, pentru ca e mai constanta decat toate celelalte jucatoare. Cred ca o poate domina pe Stephens, mai ales pe zgura, si ca pleaca favorita, dar trebuie sa-si faca treaba la fel ca pana acum. Are experienta necesara pentru a castiga", a continuat Tecau.

Simona Halep lupta pentru primul trofeu de Grand Slam al carierei sambata, de la ora 15:00, in direct pe ProTV, cu americanca Sloane Stephens.