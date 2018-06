SLOANE STEPHENS, gata de finala cu Simona Halep: "Nu conteaza ca e numarul 1!" Americanca era numarul 957 in LUME anul trecut

Simona Halep si Sloane Stephens se intalnesc in finala Roland Garros sambata de la ora 15:00, in direct la PROTV!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

In iunie 2017, Sloane Stephens revenea dupa o operatie complicata si ocupa locul 957 in lume! Cateva luni mai tarziu, Sloane castiga US Open spre surprinderea tuturor. Acum joaca finala Roland Garros, iar de luni va ocupa locul 4 in clasamentul WTA.

E povestea nebuna a unei jucatoare anuntata ca noua Serena Williams in circuitul WTA, insa care nu a reusit sa se ridice la masura asteptarilor.

Acum, Sloane spune ca nu se teme de Simona Halep, chiar daca romanca e numarul 1 WTA si favorita finalei.

"Eu am profitat de finalele la care am participat. Am jucat bine, am avut un joc solid. Nu e o formula. Nu am incercat sa sparg niciun record. Doar asa s-a intamplat pentru mine. Cred ca e greu pana pornesc la un turneu, apoi incerc sa-mi mentin ritmul.

E normal ca daca ajungi in finala inseamna ca ai jucat bine, dar si adversara a jucat la fel de bine. Asa ca merg constienta ca va fi o batalie, indiferent de numele adversarei. Orice se poate intampla", a spus Stephens azi in fata jurnalistilor la Roland Garros.

"Chiar nu conteaza daca joci cu numarul 1 WTA sau cu numarul 90. Nu conteaza deloc. Trebuie sa iesi pe teren si sa dai totul pentru ca adversara a jucat la fel de bine ca si tine", mai spune ea.

Cat despre Halep, Stephens a spus: "A castigat destule turnee. E numarul 1 in lume pentru un motiv. Dar cred ca trebuie sa mergem pe teren si sa luptam. Cineva trebuie sa castige. Cineva trebuie sa piarda. Trebuie sa iesi pe teren si sa dai totul, cine castiga, castiga", a spus jucatoarea din SUA.

