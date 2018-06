NOT IMPRESSED! :)) Cum a fost surprinsa Simona Halep in tribune la meciul lui Rafa Nadal

Simona Halep n-a stat departe de terenurile de la Roland Garros nici in ziua de pauza pana la finala.

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona a fost azi alaturi de Ion Tiriac la semifinala lui Rafa Nadal cu Del Potro. A parut epuizata de efortul depus pana acum in turneul parizian. Simona a jucat 6 meciuri in doar 10 zile la Roland Garros. Maine are finala cu Sloane Stephens, dupa care viseaza sa se bucure pentru primul titlu de grand slam din cariera.



