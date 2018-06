"Halep va deveni de NEATINS in perioada urmatoare! Va castiga 3 din 4 turnee de Grand Slam!" O legenda anunta DOMINATIA Simonei in tenis

Mats Wilander, castigator a sapte turnee de Grand Slam, ii prevede un viitor stralucit Simonei Halep. Finala Roland Garros e sambata la PROTV de la ora 15:00!

Wilander, analist Eurosport pe turneele de Grand Slam, spune ca Halep va fi de neoprit in urmatoarea perioada. Wilander pariase pe Muguruza inaintea semifinalei, insa Simona l-a convins ca e la alt nivel.



"Cred ca a ajutat-o foarte mult suprafata. A fost cald si uscat. Cred ca invata ceva de la fiecare meci, dar are de fiecare data aceeasi hotarare. Este din ce in ce mai buna. Joaca mai agresiv la fiecare meci. La un moment dat va fi de neatins pentru o perioada de timp, poate un an sau doi. Cred ca va castiga 3 din cele 4 turnee de Grand Slam" a precizat Wilander pentru Eurosport.



"Ma gandeam ca Muguruza are o sansa buna sa o invinga pe Halep. M-am inselat insa. Cu Sloane Stephens este o alta poveste. Cand o vezi ce fel de tenis joaca, e greu sa te gandesti ca o poate depasi cineva. Ea a castigat deja un turneu major, Simona Halep nu a castigat, deci se poate intampla orice. Sloane nu are insa nicio presiune" a mai declarat Wilander.

Barbara Schett, o alta legenda a tenisului, se declara impresionata de Simona Halep.



"Fabuloasa performanta a Simonei Halep. Trebuie sa spun ca a fost impresionanta, mai ales la inceputul meciului. A cautat mereu loviturile castigatoare si a fost agresiva", a remarcat si Barbara Schett.

Si Kim Clijsters a laudat-o pe Simona Halep dupa victoria cu Muguruza.

"Cred ca singurul lucru pe care ar fi putut sa-l faca Muguruza era sa se agate de fiecare minge si sa incerce sa raman acolo aproape in fiecare punct. A condus in setul doi, dar Simona a jucat atat de bine incat doar poti spera ca te agati de ea si ea coboara nivelul, iar apoi apare o sansa. Altfel nu poti decat sa-i strangi mana si sa zici ca a fost mai buna. Simona a fost mai buna in toate aspectele", a precizat fosta mare jucatoare din Belgia.



Castigatoarea competitiei de la Roland Garros va primi 2,2 milioane de euro si 2000 de puncte in ierarhia WTA, in timp ce finalista va incasa 1,12 milioane de euro si 1.300 de puncte WTA.

Simona Halep a mai intalnit-o de sapte ori pe Sloane Stephens si conduce cu 5-2.

