WTA a publicat un documentar despre Simona Halep inainte de finala cu Stephens: "Drumul catre Roland Garros!" Marele meci e la PRO TV astazi de la ora 16.00

Finala de la Roland Garros se vede la PRO TV incepand cu ora 15:00. Meciul va fi precedat de un pre-show gazduit de Andreea Esca. CTP si Mihai Mironica vor fi invitati.

A venit ziua finalei! Simona Halep, numarul 1 mondial in tenisul feminin, incearca sa rupa blestemul finalelor de Grand Slam! Va juca pentru a 4-a oara in ultimul act in fata numarul 10 mondial, Sloane Stephens. Simona conduce cu 5-2 la general insa nu a mai intalnit-o pe Stephens de la marele triumf al acesteia - victoria de la US Open 2017.

Simona Halep va fi pentru a 3-a oara in finala Roland Garros dupa infrangerile cu Sharapova din 2014, respectiv Ostapenko in 2017, si poate deveni prima romanca de la Virginia Ruzici din urma cu 40 de ani care castiga un turneu major. In 1978, Ruzici castiga la Roland Garros. In 2008, Simona Halep triumfa tot la acest turneu, insa la junioare.

Simona este favorita sentimental, mai ales dupa victoriile incredibile cu Kerber si Muguruza, insa Stephens are argumentele ei. Mai ales la acest turneu unde a fost impresionanta, avand statistici superioare Simonei - jucatoarea de 25 de ani a castigat 69% din mingile cu prima serva (64% pentru Simona), reusind sa puna in careu prima serva in 74% din cazuri (62% pentru Simona). Si al doilea serviciu ii este superiu, castigand 67% din puncte (55% pentru Simona). Stephens si-a pierdut de doar 7 ori serviciul la acest turneu, fata de 14 ori in cazul Simonei iar adversarele au avut doar 12 mingi de break cu Stephens (33 pentru Simona).

WTA a publicat un documentar despre Simona Halep, povestea ei din momentul in care a devenit numarul 1 mondial pana la finala de astazi.