FOTO Halep si-a dat cu RACHETA in cap! Momente incredibile de tensiune in meciul cu Serena Williams

Simona Halep a dus meciul cu Serena Williams in decisiv! Vezi aici toate fazele

Simona Halep a dus o noua lupta crancena cu Serena Williams in optimile de la Australian Open. Dupa un prim set castigat de americanca in 20 de minute, Simona Halep a revenit si a castigat cu 6-4, reusind sa duca partida in decisiv!

Au fost momente incredibile de tensiune, cu o Simona extrem de concentrata si increzatoare. La 1-0 si avantaj pentru Serena in decisiv, Halep si-a dat cu racheta in cap de mai multe ori, nemultumita de un punct pierdut usor!



Simona Halep vs Serena Williams. Mats Wilander: A revenit si e puternica mental!



Halep a avut un inceput timid de meci, iar Mats Wilander crede ca liderul WTA a fost intimidata de legenda Serenei Williams. Halep s-a relaxat apoi si a vazut ca o poate invinge pe americanca daca reuseste sa o plimbe in coltul terenului.



"Foarte bun startul in sertul 3, joaca mai agresiv, o muta pe teren, incearca sa trimita dintr-un colt in altul. E greu sa joci tactic corect contra Serenei, dar acum s-a relaxat. Nu stiu cat de initimidant e sa intri pe teren contra Serenei, probabil ca este, dar a revenit acum si e foarte puternica mental. E foarte frumos startul setului 3", a spus Mats Wilander la Eurosport.

