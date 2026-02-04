NEWS ALERT Avem primele românce calificate în semifinalele Transylvania Open 2026. Prietenele Cristian și Ruse, la doi pași de trofeu

Avem primele românce calificate în semifinalele Transylvania Open 2026. Prietenele Cristian și Ruse, la doi pași de trofeu Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au ajuns în semifinalele probei de dublu ale Openului Transilvaniei 2026, turneu transmis de Pro Arena și VOYO.

TAGS:
Jaqueline CristianGabriela RuseTransylvania Open 2026Transylvania OpenTenis WTA Romania
Din articol

Victorii legate pentru prietenele Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA, în proba individuală) și Gabriela Ruse (28 de ani, 72 WTA, în proba individuală), în proba de dublu a competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Finalistă a acestei întreceri, anul trecut, prima rachetă a României, Jaqueline Cristian și-a răzbunat eșecul categoric, suferit în optimile probei individuale, la nici douăzeci și patru de ore de la încheierea partidei din runda inaugurală.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificate în semifinalele Transylvania Open 2026

Alături de Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian și-a încheiat ziua la Transylvania Open cu un succes conturat în minimum de seturi, în faza sferturilor de finală.

6-2, 7-5 a fost scorul întâlnirii dintre Jaqueline Cristian / Gabriela Ruse și Eudice Chong / En Shuo Liang, la capătul a optzeci și trei de minute dominate de jucătoarele noastre.

În primul set, Cristian și Ruse au bifat două break-uri și nu au cedat niciun game pe propriile servicii, pe când, în a doua manșă, și-au pierdut de trei ori serviciul.

Asiaticele au condus cu 3-1 și 5-4 la game-uri, dar sportivele din țara noastră nu s-au lăsat intimidate și au încheiat partida cu o serie de trei game-uri apropiate la rând.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

  • Jaqueline cristian to 2026 prim tur
×
Jaqueline cristian 030226
ÎNAPOI LA ARTICOL

Adversare dificile pentru Cristian și Ruse, în semifinalele probei de dublu

Pentru un loc în finala turneului de dublu - jucată în 2025 de Jaqueline Cristian, alături de italianca Angelica Moratelli -, Cristian și Ruse le vor întâlni pe chinezoaicele Xinyu Wang (33 WTA, în proba individuală) și Saisai Zheng (fost număr 34 mondial, în proba individuală.)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
ULTIMELE STIRI
Farul - Dinamo 1-0, ACUM pe Sport.ro! „Marinarii” dau lovitura după o fază superbă
Farul - Dinamo 1-0, ACUM pe Sport.ro! „Marinarii” dau lovitura după o fază superbă
Florin Andone, atac distrugător la adresa unei legende a fotbalului: „Un dezastru total”
Florin Andone, atac distrugător la adresa unei legende a fotbalului: „Un dezastru total”
Prima reacție a lui Andrei Prepeliță după ce a fost demis de la Unirea Slobozia
Prima reacție a lui Andrei Prepeliță după ce a fost demis de la Unirea Slobozia
Rapidistul Daniel Pancu, ”săgeți” către giuleșteni: ”Dacă făcea programările astea Corsicanu...”
Rapidistul Daniel Pancu, ”săgeți” către giuleșteni: ”Dacă făcea programările astea Corsicanu...”
Ana Bărbosu riscă suspendarea! Cel mai negru scenariu pentru gimnasta română
Ana Bărbosu riscă suspendarea! Cel mai negru scenariu pentru gimnasta română
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat

Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat

Adrian Șut, crucificat: verdictul dur al arabilor despre fostul star al FCSB-ului

Adrian Șut, crucificat: verdictul dur al arabilor despre fostul star al FCSB-ului

Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul

Decizie finală! Mihai Stoica a lămurit situația transferului dorit de toți fanii FCSB, după ce jucătorul și-a dat acordul

Decizia luată de Mircea Lucescu pe fondul problemelor de sănătate: selecționerul pleacă pe 16 februarie!

Decizia luată de Mircea Lucescu pe fondul problemelor de sănătate: selecționerul pleacă pe 16 februarie!



Recomandarile redactiei
Farul - Dinamo 1-0, ACUM pe Sport.ro! „Marinarii” dau lovitura după o fază superbă
Farul - Dinamo 1-0, ACUM pe Sport.ro! „Marinarii” dau lovitura după o fază superbă
Prima reacție a lui Andrei Prepeliță după ce a fost demis de la Unirea Slobozia
Prima reacție a lui Andrei Prepeliță după ce a fost demis de la Unirea Slobozia
Florin Andone, atac distrugător la adresa unei legende a fotbalului: „Un dezastru total”
Florin Andone, atac distrugător la adresa unei legende a fotbalului: „Un dezastru total”
S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani
S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani
Rapidistul Daniel Pancu, ”săgeți” către giuleșteni: ”Dacă făcea programările astea Corsicanu...”
Rapidistul Daniel Pancu, ”săgeți” către giuleșteni: ”Dacă făcea programările astea Corsicanu...”
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
CITESTE SI
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

stirileprotv Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!