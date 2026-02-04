Victorii legate pentru prietenele Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA, în proba individuală) și Gabriela Ruse (28 de ani, 72 WTA, în proba individuală), în proba de dublu a competiției WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Finalistă a acestei întreceri, anul trecut, prima rachetă a României, Jaqueline Cristian și-a răzbunat eșecul categoric, suferit în optimile probei individuale, la nici douăzeci și patru de ore de la încheierea partidei din runda inaugurală.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificate în semifinalele Transylvania Open 2026

Alături de Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian și-a încheiat ziua la Transylvania Open cu un succes conturat în minimum de seturi, în faza sferturilor de finală.

6-2, 7-5 a fost scorul întâlnirii dintre Jaqueline Cristian / Gabriela Ruse și Eudice Chong / En Shuo Liang, la capătul a optzeci și trei de minute dominate de jucătoarele noastre.

În primul set, Cristian și Ruse au bifat două break-uri și nu au cedat niciun game pe propriile servicii, pe când, în a doua manșă, și-au pierdut de trei ori serviciul.

Asiaticele au condus cu 3-1 și 5-4 la game-uri, dar sportivele din țara noastră nu s-au lăsat intimidate și au încheiat partida cu o serie de trei game-uri apropiate la rând.