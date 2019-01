SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, ORA 10:00 LIVE AUSTRALIAN OPEN | “Finala din optimi”! MISIUNE imposibila sau meciul inceputului de an pentru Simona

Urmarim si comentam meciul SIMONA HALEP – SERENA WILLIAMS, in optimile de finala la Australian Open live pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Liderul mondial din WTA, Simona Halep, va avea luni una dintre cele mai dificile sarcini pe care le putea primi atat de timpuriu intr-un turneu de Grand Slam: se va intalni cu cea mai titrata jucatoare aflata in activitate, Serena Williams, de 23 de ori campioana in turneele majore.

“Finala din optimi”, asa cum este numit meciul dintre Simona Halep si Serena Williams de presa internationala, va lua startul de la ora 10, ora Romaniei, fiind primul meci programat in sesiunea de seara pe Rod Laver Arena. Acesta este doar al doilea duel la aceasta editie pe care liderul mondial il disputa pe principala arena din complexul sportiv de la Melbourne, dupa meciul cu Sofia Kenin. Partidele cu Kaia Kanepi si Venus Williams au fost jucate pe Margaret Court Arena, a doua cea mai mare de la Australian Open.

De partea cealalta, Serena Williams a evoluat doar pe Rod Laver Arena. Americanca nu a pierdut niciun set pana acum in Australia, cedand in trei partide doar noua game-uri. Ea a trecut pana in optimi de Tatjana Maria, Eugenie Bouchard si Dayana Yastremska. Si pentru ea va fi cu siguranta un duel ceva mai diferit decat au fost celelalte de pana acum. Simona, desi vine dupa o perioada lunga de inactivitate, si-a intrat in ritm destul de repede cu ajutorul primelor doua meciuri maraton pe care le-a avut la Melbourne.

Totusi, Serena porneste cu un avantaj urias in privinta intalnirilor directe. Americanca in varsta de 37 de ani conduce cu 8-1, singura victorie obtinuta de Simona datand din 2014, de la Turneul Campioanelor, faza grupelor. Atunci, romanca se impunea cu un neverosimil 6-0, 6-2. Chiar si asa, constanteanca a afirmat ca are incredere si stie in mare parte ce are de facut impotriva adversarei sale: “Cred ca trebuie sa joc la fel cum am facut-o cu Venus. Trebuie sa fiu inteligenta, agresiva. Trebuie sa o misc si sa dau tot ce am mai bun. Nu ma voi gandi prea mult la asta. Trebuie sa ies acolo si sa dau ce am mai bun. Ea are multa experienta, nu cred ca poate fi vulnerabila. Nu am jucat contra ei de cand a revenit in circuit, asa ca nu prea stiu ce sa spun. Este o adversara pe cinste de fiecare data. Vom vedea ce se va intampla pe teren”, a declarat Simona despre meciul din optimile de finala.

La randu-i, Serena a afirmat ca este nerabdatoare sa evolueze impotriva liderului mondial. “Abia astept. Sincer, mi-ar placea sa joc impotriva numarului 1 mondial. Voi fi pregatita pentru oricare adversara. Da, ar fi extraordinar, nu am mai jucat impotriva numarului 1 mondial de cand am revenit. Nu cred… Da, ar fi bine”, a spus si Serena in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Melbourne.

MATS WILANDER SI CHRIS EVERT O VAD FAVORITA CLARA PE SERENA WILLIAMS!

"Partida cu Venus a fost cel mai bun antrenament pentru urmatoarea intalnire. Simona e numarul 1 in clasamentul WTA, dar n-a jucat multe meciuri in ultima perioada si asta e o problema. Chiar daca n-a jucat mult, Serena pare sa se simta mai bine decat anul trecut si cred ca va controla meciul. Simona nu pare ca are arme extraordinare pentru a o domina pe Serena, care s-a miscat bine la acest turneu", a spus Wilander la Eurosport.

Nici Chris Evert nu-i da vreo sansa romancei. "Serena a fost minunata. A fost atat de dominanta, a acoperit excelent terenul, peste 70% din primul serviciu a fost bun, ceea ce este foarte bine. Serena a jucat atat de bine incat o vad favorita la Australian Open. Serena te forteaza sa-ti ridici nivelul si pierzi daca nu o faci. Nicio alta jucatoare din turneu nu a aratat nivelul pe care l-a avut Serena pana acum. Sincer, cred ca poate sa castige, a fost cea mai buna in aceasta prima saptamana. Evident ca in a doua saptamana de la Australian Open se pot schimba multe, au ramas cele mai bune jucatoare, dar pana acum a fost cea mai buna de la Melbourne", a spus Chris Evert in direct la ESPN.

NICI PENTRU SERENA NU VA FI MAI USOR, CRED AMERICANII

Totusi, jurnalistii americani de la ESPN nu cred ca va fi prea usor pentru Serena si scot la iveala avantajul pe care liderul mondial din WTA il are. "Cel mai mare avantaj al Simonei contra Serenei e legat de programul avut pana acum. Williams nu a avut inca o adversara pe masura, iar acest lucru poate fi o capcana. De partea cealalta, Simona nu putea cere o mai buna pregatire pentru acest meci. A avut doua dispute grele, pe care le-a depasit si a capatat multa incredere, pentru ca apoi sa o invinga fara drept de apel pe Venus", noteaza jurnalistii de la ESPN.

"La inceputul acestui turneu, putini ar fi crezut ca Halep poate fi o amenintare pentru titlul de la Australian Open. A ajuns in Australia cu doar cateva zile inainte de debutul competitiei si nu castigase un meci din august 2018. Si-a petrecut ultimele luni aproape in intregime in Romania, unde s-a recuperat dupa accidentarea suferita la spate. Dar, dupa doua meciuri maraton in primele tururi, a venit victoria entuziasmata in fata lui Venus Williams. Iar acum toate calculele se schimba. Impotriva lui Venus, Halep a facut cel mai bun meci din ultima jumatate de an. A fost agresiva si s-a miscat incredibil, aratand precum o sportiva care e decisa sa cucereasca al doilea sau turneu de Grand Slam. De cand a devenit numarul unu mondial, cel mai mare adversar al Simonei a parut a fi vocea din capul ei. Acum, aceasta ii spune sa fie puternica si increzatoare. Astfel, starea mentala e cea potrivita pentru un turneu mare", scriu americanii.