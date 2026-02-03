După acest succes, giuleștenii au urcat pe primul loc, cu 48 de puncte, peste Universitatea Craiova și Dinamo, în timp ce Hermannstadt rămâne penultima, cu 17 puncte.



Dincolo de scor și de clasament, finalul partidei de la Sibiu a oferit un moment extrem de emoționant, trăit de Cristi Manea.



Fundașul Rapidului a intrat pe teren în minutul 78, în locul lui Răzvan Onea, și a evoluat aproximativ 15 minute.



Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren



La final, Manea a izbucnit în lacrimi în fața galeriei giuleștene, copleșit de emoții. Colegii săi, observând momentul dificil prin care trece, l-au înconjurat și l-au luat în brațe. VEZI FOTO

