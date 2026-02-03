GALERIE FOTO Imagini emoționante! Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren, după ce ambii părinți i-au decedat

Superliga
Rapid a obținut o victorie clară în Superligă, 3-0 pe terenul lui FC Hermannstadt, într-un meci în care au marcat Denis Ciobotariu, Constantin Grameni și Timotej Jambor. 

Cristi ManeaRapid BucurestiHermannstadt
După acest succes, giuleștenii au urcat pe primul loc, cu 48 de puncte, peste Universitatea Craiova și Dinamo, în timp ce Hermannstadt rămâne penultima, cu 17 puncte.

Dincolo de scor și de clasament, finalul partidei de la Sibiu a oferit un moment extrem de emoționant, trăit de Cristi Manea. 

Fundașul Rapidului a intrat pe teren în minutul 78, în locul lui Răzvan Onea, și a evoluat aproximativ 15 minute.

Cristi Manea a izbucnit în lacrimi pe teren

La final, Manea a izbucnit în lacrimi în fața galeriei giuleștene, copleșit de emoții. Colegii săi, observând momentul dificil prin care trece, l-au înconjurat și l-au luat în brațe. VEZI FOTO

Cu doar câteva ore înaintea meciului cu U Cluj, din etapa precedentă, Cristi Manea primise vestea că mama sa a decedat. Din acest motiv, Constantin Gâlcă a decis atunci să nu îl includă în lot. 

Fotbalistul Rapidului a rămas astfel fără ambii părinți, după ce tatăl său murise în urmă cu aproximativ zece ani, pe vremea când Manea evolua în Belgia, la Mouscron, împrumutat de la Apollon.

