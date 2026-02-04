Minaur Baia Mare - CS Rapid București, partidă contând pentru etapa a 11-a din Liga Florilor, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 29-27 (15-14, 14-13).

Minaur Baia Mare, victorie dramatică exclusiv pe VOYO contra Rapidului

Partida a fost una extrem de echilibrată și a fost transmisă în exclusivitate de către VOYO, platforma de streaming a Pro TV.

Cea mai mare diferență de pe tabelă s-a înregistrat în prima repriză, 8-4 pentru gazde. Rapidistele au condus doar de două ori în meci: 17-16 și 24-23.

Echilibru și în clasament pentru cele două echipe

În urma victoriei de miercuri, Minaur a ajuns la 13 puncte în clasament și ocupă locul 7 în ierarhia „Ligii Florilor”.

Rapid se află pe poziția a șasea, cu același punctaj, dar cu un golaveraj în continuare superior: 409-392 față de 373-385.