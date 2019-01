SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Mats Wilander nu-i da nicio sansa lui Halep! Verdictul tenismenului inainte de finala din optimi: "Nu are arme extraordinare"

HAI, SIMONA! Mihai Mironica si Ion Alexandru comenteaza IN DIRECT meciul Simona Halep - Serena Williams pe Facebook/Sport.ro, luni dimineata de la 10.00!

Simona Halep si Serena Williams se vor confrunta luni, de la ora 10:00, in optimile de finala ale turneului de la Melbourne.

Meciul dintre cele doua este considerat o adevarata finala de expertii din lumea tenisului.

Mats Wilander a vorbit despre confruntarea epica dintre Halep si Williams si a declarat ca o vede favorita clara pe Serena Williams si considera ca Simonei Halep ii lipsesc armene necesare pentru a o invinge pe americanca.

"Partida cu Venus a fost cel mai bun antrenament pentru urmatoarea intalnire. Simona e numarul 1 in clasamentul WTA, dar n-a jucat multe meciuri in ultima perioada si asta e o problema.

Chiar daca n-a jucat mult, Serena pare sa se simta mai bine decat anul trecut si cred ca va controla meciul. Simona nu pare ca are arme extraordinare pentru a o domina pe Serena, care s-a miscat bine la acest turneu", a spus Wilander la Eurosport.

Serena Williams nu a pierdut niciun set in primele trei partide jucate la Australian Open, in timp ce Halep a pierdut cate unul in fata Kaiei Kanepi si a Sofiei Kenin, inainte sa o invinga in doua manse pe Venus Williams.

Confruntarea de luni este a 10-a dintre cele doua tenismene, scorul actual fiind 8-1 in favoarea Serenei.