AUSTRALIAN OPEN, SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS | Asta nu s-a mai intamplat pana acum! Jurnalistii americani o vad favorita pe Simona in fata Serenei

Urmarim si comentam meciul SIMONA HALEP – SERENA WILLIAMS, in optimile de finala la Australian Open live pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

Simona Halep o va intalni pe Serena Williams in optimile de finala ale Australian Open, intr-o partida ce va incepe nu mai devreme de ora 10:00.

"Finala din optimi", asa cum a fost supranumita de presa internationala, ar putea oferi o surpriza placuta pentru fanii romani. Jurnalistii americani sunt de parere ca Simona Halep pleaca din postura de favorita in aceasta confruntare chiar daca Serena Williams nu a pierdut niciun set pana acum la Australian Open.

Statutul de lider mondial al Simonei ii confera si prima sansa la calificare sunt de parere jurnalistii americani.

"Desi a ajuns la Melbourne fara sa castige o partida din luna august, Simna Halep a impresionat in primele trei meciuri de aici. In ciuda faptului ca a jucat anul trecut doua finale de Grand Slam, Williams n-a castigat impotriva unor jucatoare de top. Are un record de 1-3 in fata jucatoarelor din Top 10, singura victorie venind in sferturile US Open in fata Karolinei Pliskova", scrie New York Times.

"Nu numai ca Serena a castigat toate seturile jucate saptamana aceasta, dar a cedat doar 9 game-uri in cele trei victorii. Totusi, spre deosebire de adversarele de pana acum, Halep a castigat un Grand Slam, anul trecut la Roland Garros, In plus, a disputat alte trei finale de Grand Slam, incluzand si ultimul act de anul trecut la Australian Open", noteaza si jurnalistii de la Washington Post.



"La inceputul acestui turneu, putini ar fi ales-o pe Halep ca fiind o amenintare pe partea ei de tablou. A ajuns in Australia fara sa mai castige un meci din luna august si abia revenita dupa o accidentare la spate, dar totul s-a schimbat dupa meciul cu Venus de sambata. Impotriva lui Venus, Halep a facut cel mai bun meci al ei din ultimele luni. A fost agresiva si s-a miscat incredibil de bine. A comis doar 12 erori nefortate si a aratat pregatita sa cucereasca al doilea ei Grand Slam. Halep are si un mare avantaj. In timp ce Serena n-a infruntat nicio adversara cu adevarat periculoasa la acest turneu, Halep nu putea cere o pregatire mai buna pentru acest meci", a fost analiza realizata de ESPN.