Echipa Unirea Slobozia a anunţat miercuri seara că noul antrenor al grupării ialomiţene este Claudiu Niculescu.

Unirea Slobozia s-a despărţit de Andrei Prepeliţă şi Ion Vlădoiu, conducerea clubului aflat pe poziţia a 14-a din Superligă numindu-l la conducerea tehnică pe Claudiu Niculescu (49 de ani).

Niculescu a antrenat în ultimul an şi jumătate formaţia CSM Slatina, aflată în Liga 2, pe locul 14.

Claudiu Niculescu revine în Superligă după opt ani, ultima oară el conducând pe Dinamo Bucureşti, în 2018.

Niculescu are în palmares, ca antrenor, două trofee, ambele cucerite cu FC Voluntari: Cupa României 2017 şi Supercupa României 2017.

